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Российские банки переходят на китайские банкоматы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские банки начали переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания АТМ американскими компаниями. Сейчас в России примерно 187,5 тыс. Этого достаточно для удовлетворения спроса граждан, но в будущем могут возникнуть сложности при перенастройке банкоматов для приема новых купюр.

Российские банки переходят на китайские банкоматы

Банкоматная сеть «Ак Барс Банка» в этом году провела конкурс на поставку банкоматов — в нем победила китайская компания GRG. Первые банкоматы появятся в сети уже в начале осени, сообщили «Известия».

В «Почта Банке» уже имеются банкоматы китайского производства, ВТБ тестирует зарубежные устройства, в том числе и из Китая. «Зенит», УБРиР присматриваются к китайским и корейским банкоматам.

Представители «Сбера», «Открытия» и Новикомбанка заявили, что также допускают покупку банкоматов от новых производителей.

В России также создаются отечественные банкоматы, однако их полномасштабный запуск требует и инвестиций, и времени. По словам экспертов, с переходом на китайские банкоматы качество обслуживания вряд ли изменится для потребителей, учитывая, что это привычный ряд устройств для некоторых банков.

Банк России представил сторублевую купюру в обновленном дизайне в конце июня. Стороны купюры украшают Спасская башня Кремля и мемориал солдату в Ржеве. Купюра с новым дизайном уже вводится в обращение, уточнили в ЦБ. 

Новый дизайн сторублевой купюры со Спасской башней на лицевой стороне подвергся экспертной критике. Бывший художник Гознака заявил, что он «не вписывается в традиции» и вызывает у него «сожаление».

Масштабная акция для новых клиентов от Банка «Ак Барс». Подробнее по ссылке

Фото на обложке: TimeImage Production / Shutterstock

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