Доля китайских автомобилей на российском рынке выросла в 3,5 раза. Если в начале 2022 года она составляла 10%, то в 2023 – уже 36%. Больше всего новых регистраций пришлось на автомобили марок Chery, Haval и Geely.

Исследование о доле китайских автомобилей на российском рынке подготовил «Автостат».

По подсчетам экспертов, в январе-феврале 2023 года автомобили из Китая занимали треть российского рынка, что в 3,5 раза больше, чем в аналогичный период 2022 года. В прошлом году доля китайских автомобилей составляла 10%, в текущем году – уже 36%.

При этом в 2021 году на китайских автомобили приходилось 9% российского рынка, а в 2020 году – всего 4%. За последние три года доля автомобилей из Китая в России выросла в 9 раз.

В первые два месяца 2023 года больше всего новых регистраций в ГИБДД автомобилей китайского производства пришлось на марки Chery (12,3 тыс. машин, +114%), Haval (9,1 тыс машин, +51,2%), Geely (6,7 тыс. машин, +87,1%).

По данным аналитиков, на бренды из Китая приходится 18% российского рынка автомобилей, или 87 из 486 моделей. В текущем году доля вырастет до 25-30%, прогнозируют эксперты.

Фото на обложке: THINK A / Shutterstock