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Rutube разрешил публиковать контент китайским блогерам

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Rutube предоставил китайским блогерам возможность публиковать контент на платформе, сообщил на встрече между представителями разных сфер деятельности России и Китая исполнительный директор сервиса Данила Овчаров. Его слова передает ТАСС.

Rutube разрешил публиковать контент китайским блогерам
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«Команда Rutube провела масштабное исследование и выяснила, что интерес к Китаю и его истории, культуре среди россиян постоянно растет. На платформе опубликовано более 45 тыс. видео по этой теме и создано более 100 каналов с китайских доменов. Чтобы поддержать развитие этой хорошей тенденции, мы предоставили возможность китайским блогерам загружать свой контент на Rutube», — сказал Овчаров.

Он добавил, что за последние полгода на российских платформах появилось 2,7 тыс. каналов, которые посвящены Китаю. При этом китайские зрители, по словам Овчарова, также проявляют интерес к российскому контенту на Rutube — число просмотров достигает десятков тысяч с глубиной просмотра более 30%.

  • В октябре на встрече с Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что обе страны выиграли бы, если бы российские и китайские кинематографисты «поплотнее работали друг с другом». Путин согласился, подчеркнув, что это будет «очень интересная, полезная и выгодная работа для наших кинематографистов».

Фото на обложке: Freepik / Depositphotos

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