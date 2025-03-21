Rutube разрешил публиковать контент китайским блогерам

Rutube предоставил китайским блогерам возможность публиковать контент на платформе, сообщил на встрече между представителями разных сфер деятельности России и Китая исполнительный директор сервиса Данила Овчаров. Его слова передает ТАСС.

«Команда Rutube провела масштабное исследование и выяснила, что интерес к Китаю и его истории, культуре среди россиян постоянно растет. На платформе опубликовано более 45 тыс. видео по этой теме и создано более 100 каналов с китайских доменов. Чтобы поддержать развитие этой хорошей тенденции, мы предоставили возможность китайским блогерам загружать свой контент на Rutube», — сказал Овчаров.

Он добавил, что за последние полгода на российских платформах появилось 2,7 тыс. каналов, которые посвящены Китаю. При этом китайские зрители, по словам Овчарова, также проявляют интерес к российскому контенту на Rutube — число просмотров достигает десятков тысяч с глубиной просмотра более 30%.

В октябре на встрече с Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что обе страны выиграли бы, если бы российские и китайские кинематографисты «поплотнее работали друг с другом». Путин согласился, подчеркнув, что это будет «очень интересная, полезная и выгодная работа для наших кинематографистов».

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