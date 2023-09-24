Касперский: китайский — самый популярный язык среди хакеров

Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, сообщил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Русский язык занимает лишь четвертое место по распространенности.
«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — цитирует Касперского РИА.
По словам главы «Лаборатории Касперского», большинство киберпреступников — «так называемые студенты», специалисты низкого и среднего уровня. Компания заметила тенденцию на формирование всего большего числа профессиональных группировок среди злоумышленников.
На данный момент «Лаборатория Касперского» отмечает 900 хакерских проектов, основная деятельность которых — киберпреступность и шпионаж.
«И они становятся все более изощренными, злобными», — добавил Касперский.
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