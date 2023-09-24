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Касперский: китайский — самый популярный язык среди хакеров

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Большинство хакеров в мире говорят на китайском языке, сообщил гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Русский язык занимает лишь четвертое место по распространенности.

Касперский: китайский — самый популярный язык среди хакеров

«В большинстве своем хакеры говорят на китайском, дальше испанский, португальский, только потом русский, английский и broken english, турецкий», — цитирует Касперского РИА.

По словам главы «Лаборатории Касперского», большинство киберпреступников — «так называемые студенты», специалисты низкого и среднего уровня. Компания заметила тенденцию на формирование всего большего числа профессиональных группировок среди злоумышленников.

На данный момент «Лаборатория Касперского» отмечает 900 хакерских проектов, основная деятельность которых — киберпреступность и шпионаж.

«И они становятся все более изощренными, злобными», — добавил Касперский.

Фото: Dan74 / Shutterstock

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