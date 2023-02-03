Владение китайским языком позволит увеличить заработок специалиста на 18%

Российские работодатели в два раза чаще стали искать сотрудников со знанием китайского языка. Больше всего вакансий для учителей, специалистов по ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам, говорится в исследовании Superjob. С результатами которого ознакомился RB.RU.
Больше всего таких вакансий предлагают компании в транспортно-логистической отрасли, в сферах ритейла и производства, отмечают аналитики.
В среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18%. Разница особенно заметна в доходах менеджеров по закупкам: те из них, кто пока далек от мира иероглифов, зарабатывают от 70 до 110 тыс. рублей, тогда как их коллеги, освоившие китайскую грамоту, — от 90 до 150 тыс. рублей.
Менеджер по логистике, не владеющий китайским, может претендовать на 70—100 тыс. рублей в месяц, если же он говорит и пишет на языке Поднебесной, — уже на 80—130 тыс. рублей, свидетельствуют данные Superjob.
По результатам исследования, для менеджера ВЭД без знания китайского рыночный зарплатный коридор составляет 80—130 тыс. рублей, со знанием китайского — 90—150 тыс. рублей.
В списке популярных иностранных языков также английский, немецкий, французский и испанский. Так, например, владение английским на разговорном или свободном уровне увеличивает средний заработок в Москве на 18%.
Фото на обложке: FetViewRoom /
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