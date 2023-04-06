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Российские компании стали гораздо чаще использовать китайские ИБ-решения

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

60% российских компаний планируют замещать китайскими ИБ-решениями продукты ушедших Cisco, Palo Alto и др. Больше всего они интересуются межсетевыми экранами, системами предотвращения вторжений (IPS), системами мониторинга и сканерами безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Российские компании стали гораздо чаще использовать китайские ИБ-решения

Российские разработчики не опасаются китайских конкурентов, последние «традиционно сильны в железе, но в ПО перспективы слабее из-за отсутствия нужных сертификатов и коммуникационных барьеров с заказчиками», объяснил замгендиректора «Гарда Технологии» Рустэм Хайретдинов.

Сертификацией решений в области кибербезопасности занимается ФСТЭК. Без одобрения продукта в ведомстве его нельзя использовать госорганам, госкомпаниям и субъектам КИИ.

  • В 2023 году угрозы кибербезопасности будут только нарастать и усложняться, считают ИБ-эксперты. Как руководителям не потерпеть крах в борьбе с вызовами и принимать эффективные решения по стратегическому управлению информационной безопасностью компании, рассказал RB.RU Михаил Толчельников, руководитель группы управления рисками ИБ VK. 

Фото на обложке: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock

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