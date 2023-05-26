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Китайские ученые стали мировыми лидерами по количеству научных статей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайские ученые стали мировыми лидерами по количеству опубликованных научных статей, обойдя ученых из США. Американские специалисты сохранили лидерство только в категории наук о жизни.

Китайские ученые стали мировыми лидерами по количеству научных статей

Китай стал мировым лидером по количеству опубликованных научных статей учеными. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на базу данных Nature Index.

В период с 2018 по 2022 год ученые из КНР публиковали 407 тыс. научных статей в год, в то время как специалисты из США – 293 тыс. в год.

Китайские ученые заняли первые места по количеству опубликованных научных материалов почти во всех категориях, американские же оказались на первом месте только в одной – науках о жизни.

База Nature Index отслеживает публикации ученых в 82 научных журналах.

Фото на обложке: aslysun / Shutterstock

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