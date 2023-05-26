Китайские ученые стали мировыми лидерами по количеству научных статей

Китайские ученые стали мировыми лидерами по количеству опубликованных научных статей, обойдя ученых из США. Американские специалисты сохранили лидерство только в категории наук о жизни.
Китай стал мировым лидером по количеству опубликованных научных статей учеными. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на базу данных Nature Index.
В период с 2018 по 2022 год ученые из КНР публиковали 407 тыс. научных статей в год, в то время как специалисты из США – 293 тыс. в год.
Китайские ученые заняли первые места по количеству опубликованных научных материалов почти во всех категориях, американские же оказались на первом месте только в одной – науках о жизни.
База Nature Index отслеживает публикации ученых в 82 научных журналах.
Фото на обложке: aslysun /
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