Россияне отказались от покупки смартфонов известных брендов в пользу китайских — опрос

После начала спецоперации на Украине значительная часть россиян отказалась от покупки смартфонов известных брендов в пользу китайских, показал опрос. Также многие стали обращать больше внимания на ноунейм и бюджетные гаджеты.
Смартфоны китайских производителей теперь выбирают 41% россиян, 19% отказались от покупки гаджетов привычных брендов, говорится в результатах опроса сервиса Calltouch. Каждый десятый респондент стал обращать внимание на смартфоны неизвестных производителей.
«В данный момент ритейлеры — площадки для продажи гаджетов — оказались сдержаны в связи с ситуацией неопределенности и падением спроса со стороны покупателей. Аналитики фиксируют рекордное падение продаж по итогам 2 квартала 2022 года», – коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.
После начала спецоперации на Украине 35% опрошенных стали покупать смартфоны бывшие в употреблении, 9% заказывают гаджеты из-за рубежа. Санкции привели к тому, что каждый третий россиянин отложил покупку смартфона до стабилизации экономической ситуации, показал опрос.
Фото на обложке: imtmphoto /
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