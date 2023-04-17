7 из 10 представленных на российском рынке смартфонов являются китайскими — Reuters

Доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.
О росте доли китайских смартфонов на российском рынке пишет Reuters со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».
В первом квартале 2023 года китайские смартфоны заняли долю на российском рынке в 70%. В том же периоде 2022 года доля оценивалась в 50%. Лидерами российского рынка смартфонов являются китайские Xiaomi и Realme.
Спрос на китайские бренды в количественном выражении вырос на 42% год к году, а прежние лидеры рынка смартфонов – корейская Samsung и американская Apple – сместились на третью и четвертую строчки в списке лидеров.
Популярность китайских брендов смартфонов на российском рынке растет на фоне сокращения поставок Samsung и Apple. В целом зависимость России от Китая выросла за счет наращивания использования юаня, отмечает агентство.
Фото на обложке: imtmphoto /
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