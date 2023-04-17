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7 из 10 представленных на российском рынке смартфонов являются китайскими — Reuters

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 70%. Продукция китайского производства пользуется популярностью на фоне сокращения поставок корейских Samsung и американских Apple, теперь лидерами рынка являются китайские Xiaomi и Realme.

7 из 10 представленных на российском рынке смартфонов являются китайскими — Reuters

О росте доли китайских смартфонов на российском рынке пишет Reuters со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В первом квартале 2023 года китайские смартфоны заняли долю на российском рынке в 70%. В том же периоде 2022 года доля оценивалась в 50%. Лидерами российского рынка смартфонов являются китайские Xiaomi и Realme.

Спрос на китайские бренды в количественном выражении вырос на 42% год к году, а прежние лидеры рынка смартфонов – корейская Samsung и американская Apple – сместились на третью и четвертую строчки в списке лидеров.

Популярность китайских брендов смартфонов на российском рынке растет на фоне сокращения поставок Samsung и Apple. В целом зависимость России от Китая выросла за счет наращивания использования юаня, отмечает агентство.

Фото на обложке: imtmphoto / Shutterstock

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