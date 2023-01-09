Доля смартфонов китайских брендов на российском рынке достигла 65%

Доля смартфонов китайских брендов в продажах на российском рынке достигла 65%, хотя годом ранее не превышала 50%. Производители из КНР воспользовались преимуществами ограниченного присутствия в России других более популярных брендов, поясняют эксперты.

Из 24 млн смартфонов, проданных в России в 2022 году, 65% принадлежат китайским брендам, рассказали в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

В штучном эквиваленте самым популярным у россиян брендом смартфонов стал Xiaomi. Модели Redmi 9A, Redmi Note 10S и Redmi 9С вошли в топ-5 самых продаваемых по итогам года смартфонов.

Вторым по популярности брендом стал Realme, увеличивший свою долю на рынке в 2,5 раза. Samsung и Apple расположились на третьей и четвертой строчке рейтинга соответственно, снизив свою совокупную долю на рынке с 45% в 2021 году до 30% в 2022-ом.

Китайские производители смартфонов смогли нарастить свое присутствие на российском рынке в том числе благодаря ограниченному присутствию на рынке устройств других брендов, пользовавшихся наибольшей популярностью ранее, пояснили в компании.

Средний чек на покупку смартфона по итогам 2022 года упал на 5% и составил 22,5 тыс. рублей.

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