В РФ начались продажи китайской бытовой техники ChiQ

На российский рынок выходит китайский бренд бытовой техники ChiQ, об этом «Известиям» сообщили в «Марвел-Дистрибуции», которая будет отвечать за поставки.
Брендом ChiQ владеет компания Changhong – Meiling. Ранее производитель представил холодильник, способный бороться с коронавирусом. В Россию же будут завозить стиральные машины, морозильные камеры и холодильники. Ассортимент включает модели среднего и базового ценового сегмента.
На рынке Китая бренд входит в топ-5 производителей бытовой техники. В РФ компания будет поставлять по 4 тыс. единиц техники каждый квартал. Приобрести устройства можно будет в рилейлере «Всёсмарт» и некоторых маркетплейсах.
Стоимость холодильников начинается от 33 тыс. рублей, морозильную камеру ChiQ можно купить за 15 тыс. рублей и дороже. А цена стиральных машин начинается от 20 тыс. рублей. Первые устройства отправят покупателям уже 6 марта.
В Wildberries отметили, что изучат интерес к новому бренду и готовы рассмотреть расширение ассортимента в случае высокого спроса.
В марте прошлого года крупнейшие мировые компании, в том числе, производители техники и электроники, полностью или частично прекратили свою деятельность в РФ из-за боевых действий на территории Украины.
Освободившуюся нишу постепенно начали занимать отечественные поставщики и компании из Китая.
Фото на обложке: Vermont Art /
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