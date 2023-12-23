Число деловых поездок российских бизнесменов увеличилось в четыре раза

Доля деловых поездок в общем турпотоке в 2023 году выросла в четыре раза за счет визитов российских предпринимателей в Китай и Турцию. На бизнес-поездки, по разным оценкам, пришлось 17-22% путешествий за год, что ощутимо выше, чем в 2022 году. Популярными направлениями стали также Индия и Иран.

Число поездок приблизилось к допандемийным значениям (в 2019 году доля зарубежных командировок достигала 25%), и эксперты надеются, что тенденция сохранится в 2024 году, подчеркивает «Ъ».

В «Випсервисе» считают, что рост составил 19%, в OneTwoTrip — 22%, в Trivio — 17%. В «Аэроклубе» число продаж билетов на самолет в другие страны увеличилось на 48%.

Аналитики рынка уверены, что рост числа деловых поездок напрямую связан с выстраиванием новых бизнес-связей с предприятиями Китая, Турции, Индии и Ирана (в целом — ближневосточного региона).

Конкретно в Пекин в 2022 году было забронировано 0,04%, а в 2023 году — 1,9%,. В Шанхай в этом году летали 3% предпринимателей, а в 2022 году туда практически не было визитов.

Больше всего перелетов по-прежнему в Стамбул (16,8%), но эксперты напоминают, что Турция часто выступает промежуточным пунктом. Перспективные направления также — Минск (8,1%), Алматы (7,2%), Ереван (7,1%), Ташкент (5,9%) и Дубай (5,2%).

На сервисе «Ракета» отмечают также увеличение количества визитов в европейские страны (Германия, Швейцария, Италия, Греция и др.) — на 15%.

Средняя стоимость бизнес-перелетов — 30 тыс. рублей, проживания (и этот показатель не изменился) —15 тыс. рублей (данные «OneTwoTrip для бизнеса»).

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