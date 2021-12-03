Число регистраций «коронадоменов» в зонах .ru и .рф выросло в три раза за осень

«Координационный центр доменов .RU/.РФ» сообщил о росте числа регистраций доменных имен, связанных с тематикой коронавируса, в три раза за осень 2021 года.

«В ноябре в реестре домена .ru появилось 295 "коронавирусных" доменных имен, в .рф – 31. Общий прирост за месяц составил 326 доменных имен, то есть чуть более 80 доменов в неделю», — сообщили в центре по итогам мониторинга.

По сравнению с октябрем темпы регистрации «коронавирусных» доменных имен увеличились. В октябре было зарегистрировано 185 таких доменов (164 в .ru и 21 в .рф). В сентябре в указанных зонах появилось 100 новых доменов, связанных с COVID-19.

С октября добавилось много доменных имен, ассоциированных с QR-кодами, паспортами здоровья и проверкам, а с ноября — с новым штаммом «омикрон».

Фото: cctld.ru

С начала 2021 года в список доменов, содержащих слова «сorona», «covid», «pandemia», «ковид», «пандемия», «вакцина» и другие, было добавлено 1669 новых имен.

Задача мониторинга «коронадоменов» в зонах .ru и .рф – выявить потенциально опасные домены и снизить возможный вред от них, пояснили в центре.

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Фото на обложке: pexels.com