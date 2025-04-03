ФНС: число самозанятых в России впервые превысило 13 млн человек

В январе число самозанятых достигало 12,480 млн человек, в феврале — 12,744 млн, а в марте уже 13,022 млн налогоплательщиков.

В марте зарегистрировались как самозанятые 435 тыс. россиян, а снялись с учета — почти 157 тыс.

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве — 2 млн человек, на втором месте Московская область — почти 899 тыс., на третьем Санкт-Петербург — 851,2 тыс. человек. На первом месте популярности у самозанятых работы в сфере ремонта, автомобильного транспорта, IT-сфера, красота и информационные услуги.

По данным ФНС, в марте самозанятые заплатили 10,23 млрд рублей налогов, что на 12,8% выше, чем в феврале. Выручка плательщиков налога на профдоход выросла на 12,5%, до 232 млрд рублей, из нее 123 млрд рублей пришлось на физлиц.

По сравнению с декабрем 2024 года количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло еще на 8%. За весь 2024 год число самозанятых выросло на 31%, до 12,2 млн человек.

В феврале 2025 года Минэкономразвития выступило против «машинальной регистрации» и стимулирования появления новых самозанятых в России. В нынешних условиях правильнее направлять людей в найм или в более нужные экономике виды деятельности, сообщило РБК со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

По ее словам, власти обсуждают сокращение соответствующих субсидий — чтобы не поощрять «машинальную регистрацию статуса самозанятого», в частности в рамках социального контракта.

«В рамках социального контракта более половины средств — 53% — выделяется на гранты по созданию ИП самозанятых и личных подсобных хозяйств. И мы с коллегами ведем дискуссию для того, чтобы ограничить порог либо вообще запретить давать гранты по самозанятым в то время, когда экономика нуждается в других компетенциях и совершенно в других секторах», — заявила Илюшникова.

Как пояснила Русбейс управляющий партнер консалтинговой компании SoNa PC Наринэ Беглярова, правила субсидирования самозанятых дополняются. Так в 2025 году кандидатам на субсидию необходимо будет сдать тестирование на определение предпринимательских способностей, разработать бизнес-план и защитить свой проект.

«Отмена грантов, для перенаправления самозанятых в найм механизм неоднозначный, поскольку переход от самозанятости к найму зависит от множества факторов, включая личные предпочтения, рынок труда, уровень заработной платы и условия работы», — рассказал эксперт.

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