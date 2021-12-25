Дело о продаже читов и ботов к World of Tanks станет первым в своем роде в России

В России на следующей неделе начнется рассмотрение дела о продаже ботов и читов к играм белорусской компании Wargaming, известной в том числе по хитам World of Tanks и World of Warships. Это первое подобное дело в стране.

Дело открыто против жителя Екатеринбурга Андрея Кирсанова — представители Wargaming утверждают, что он продал тысячи ботов и читерских программ для игр компании: World of Tanks и World of Warships. Об этом сообщает «Коммерсант».

Кирсанову вменяют часть 2 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»), за ее нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы, однако чаще всего наказания ограничиваются штрафами или условным сроком.

Потери создателей игр оцениваются в 670 млн рублей. По их версии, Кирсанов продавал комплекты таких программ в течение нескольких лет, читы и боты стоили от 25 рублей до 2,1 тыс. рублей в зависимости от ожидаемого игроком результата.

Сам обвиняемый в начале следствия полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, но позже по неизвестной причине отказался от своих показаний.

По этой причине с 27 декабря суд начнет разбирать дело в общем порядке. Кирсанов на данный момент находится под подпиской о невыезде.

Игры World of Tanks и World of Warships — симуляторы военных сражений, на танках и боевых кораблях соответственно.

Каждая игра представляет собой серию различный боев, за участие и победу в которых игроки получают внутриигровую валюту и опыт, чтобы открывать новые предметы или украшения для них.

Читы и боты, обычно, играют вместо пользователя, чаще всего они имеют несправедливое преимущество в виде, например, автонаведения орудий или обнаружения всех противников на карте. Кроме того, боты позволяют нечестным игрокам получать опыт и валюту, не участвуя в боях непосредственно.

Как утверждают в Wargaming, это, во-первых, лишает их дохода от внутриигровых транзакций, а, во-вторых лишает спортивного интереса честных игроков, которым нечего противопоставить ботам.

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