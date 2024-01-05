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Россияне назвали главный критерий по выбору работодателя в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2024 году для 56% россиян при выборе работодателя будут иметь значение коллектив и руководство. На втором месте — удобное расположение офиса (38%), а на третьем — гибкий график (37%). К таким выводам пришли аналитики «Работы.ру» и «СберПодбора», с результатами исследования ознакомился RB.RU.

Россияне назвали главный критерий по выбору работодателя в 2024 году

Еще 33% респондентов будут выбирать работу по льготам и бонусам. 32% отметили, что им важно профессиональное развитие. 30% опрошенных проголосовали за возможность работать удаленно. А 29% россиян будут выбирать новую работу по интересным задачам и проектам. Возможности карьерного роста отмечают 28% участников исследования, а 26% — обучение на работе. 

Баланс между работой и личной жизнью важен для 17% граждан. Репутация и престиж будущего работодателя может стать решающим для 15% респондентов. Для 12% респондентов важно важно отсутствие дресс-кода, а сильная корпоративная культура в компании интересует 10% россиян.

В исследовании участвовали свыше 3,5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов России. 

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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