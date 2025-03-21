Сооснователь Skyeng и гендиректор Timepad инвестировали в приложение для онлайн-покупок «Чойс»

Российское приложение для онлайн-покупок «Чойс» привлекло инвестиции от сооснователя онлайн-школы Skyeng Дениса Сметнева и гендиректора сервиса для организаторов мероприятий Timepad Варвары Семенихиной. Приложение оценивается в 350 млн рублей, рассказали Русбейс в его пресс-службе. Размер инвестиций там не раскрыли.

Куда потратят деньги? Средства пойдут на развитие платформы в сфере социальной коммерции, которую разрабатывает компания. На площадке магазины вместе с дизайнерами, стилистами и блогерами создают подборки, а пользователи находят и покупают товары.

По словам основателя «Чойс» Виталия Гриня, команда проекта сделала первую в мире ИИ-модель, которая позволяет в один клик сохранять товары с любых сайтов и узнавать о снижении цены. «С помощью привлеченных инвестиций мы планируем развивать ИИ-модель персонализированных рекомендаций товаров и образов для легкого поиска покупок, а также расширять функционал для брендов внутри платформы, инструменты монетизации для креаторов и рекламную платформу», — добавил Гринь.

Инвесторы также стали эдвайзерами проекта — Сметнев и Семенихина будут помогать стартапу с решением стратегических бизнес-задач.

Приложение «Чойс» было запущено осенью 2023 года основателем сервиса дизайна интерьера Roomkea и сооснователем онлайн-школы по обустройству дома «Уютно» Гринем и экс-техническим директором YotaPhone Антоном Тарасенко. «Чойс» позиционируется как аналог Pinterest — в приложении можно не только собирать свои подборки, но и делиться ими с другими пользователями, блогерами и брендами.

Фото на обложке: «Чойс»