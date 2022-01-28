Блокчейн-стартап Chrono Tech Сергея Сергиенко привлек $30 млн на развитие криптовалютных проектов

Австралийский блокчейн-стартап Chrono Tech россиянина Сергея Сергиенко привлек $30 млн от Марка Карнеги и европейского инвестиционного фонда. Средства направят на развитие проектов в сфере криптовалют и рекрутинга.

О привлечении финансирования RB рассказал представитель Chrono Tech. Информация о раунде также есть в базе Crunchbase.

Стартап Chrono Tech привлек $30 млн от европейского инвестиционного фонда, название которого не раскрывается, и австралийского венчурного инвестора Марка Карнеги – основателя инвесткомпании MH Carnegie & Co, которая недавно запустила новый фонд для инвестиций в блокчейн-компании.

Привлеченные средства стартап направит на масштабирование своего бизнеса в сфере криптовалют и рекрутинга. В числе разработок Chrono Tech – платформа LaborX для фрилансеров, где расчеты проводятся в криптовалюте. Продукты стартапа основаны на внутреннем токене Time.

Chrono Tech основан в 2016 году россиянином Сергеем Сергиенко. Штаб-квартира стартапа находится в Сиднее. По данным Crunchbase, с момента основания Chrono привлек $39,4 млн с учетом текущего раунда.

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