Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Блокчейн-стартап Chrono Tech Сергея Сергиенко привлек $30 млн на развитие криптовалютных проектов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Австралийский блокчейн-стартап Chrono Tech россиянина Сергея Сергиенко привлек $30 млн от Марка Карнеги и европейского инвестиционного фонда. Средства направят на развитие проектов в сфере криптовалют и рекрутинга.

Блокчейн-стартап Chrono Tech Сергея Сергиенко привлек $30 млн на развитие криптовалютных проектов

О привлечении финансирования RB рассказал представитель Chrono Tech. Информация о раунде также есть в базе Crunchbase.

Стартап Chrono Tech привлек $30 млн от европейского инвестиционного фонда, название которого не раскрывается, и австралийского венчурного инвестора Марка Карнеги – основателя инвесткомпании MH Carnegie & Co, которая недавно запустила новый фонд для инвестиций в блокчейн-компании.

Привлеченные средства стартап направит на масштабирование своего бизнеса в сфере криптовалют и рекрутинга. В числе разработок Chrono Tech – платформа LaborX для фрилансеров, где расчеты проводятся в криптовалюте. Продукты стартапа основаны на внутреннем токене Time.

Chrono Tech основан в 2016 году россиянином Сергеем Сергиенко. Штаб-квартира стартапа находится в Сиднее. По данным Crunchbase, с момента основания Chrono привлек $39,4 млн с учетом текущего раунда.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Австралийское правительство собирается приравнять биткоин к валюте
  2. 2 6 интересных фактов о PR в Азии
  3. 3 «Сделает IT-отрасль неконкурентоспособной»: в Минцифры назвали риски от запрета криптовалют в России
  4. 4 Стоит ли майнить Chia на корпоративном оборудовании?
  5. 5 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

31 января 2022

Tezos DeFi Hackathon 2022

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ