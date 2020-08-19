CEO App in the Air расскажет, что нужно знать перед запуском тревел-стартапа

24 августа генеральный директор стартапа App in the Air Байрам Аннаков расскажет о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после запуска приложения для путешественников. Онлайн-встреча пройдет в рамках проекта Moscow Travel Hub. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.

Байрам Аннаков — выпускник МГТУ им. Баумана и МГУ, предприниматель. Создал компанию Empatika, которая из консалтинговой фирмы превратилась в студию мобильной разработки. Один из главных ее проектов — приложение App in the Air, ставшее полноценным тревел-стартапом. Оно позволяет туристам планировать путешествия, бронировать номера, покупать авиабилеты, регистрироваться на рейс. Пользователи сервиса могут соревноваться между собой по количеству миль и посещенных стран, а также общаться в чатах.

Байрам поделится опытом запуска стартапа и расскажет, какие знания пригодились бы ему и команде на этом этапе. Также спикер обсудит главные тренды индустрии и даст советы начинающим предпринимателям. Чтобы подготовиться ко встрече, организаторы советуют участникам прочитать статью Байрама Аннакова, которая с помощью статистики перелетов объясняет особенности ведения бизнеса в сфере TravelTech.

Онлайн-встреча пройдет на платформе Webinar. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Moscow Travel Hub — проект Комитета по туризму города Москвы. Это онлайн-площадка для индустрии туризма и гостеприимства, где представители бизнеса могут общаться в Telegram-чате, создавать коллаборации, узнавать актуальные новости и читать статьи о современных технологиях и маркетинге.

Фото на обложке: Jaromir Chalabala / Shutterstock