Российские банки разрешат снимать деньги с чужой карты с помощью QR-кодов

В 2022 году начнётся массовое внедрение функции снятия в банкомате наличных с помощью карт третьих лиц. Проект запустят «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также СКБ-банк, в будущем планируется подключение ВТБ.
Снять деньги можно будет с помощью QR-кода на определённую сумму денег, сгенерированного владельцем карты в мобильном приложении. Аналогичным способом можно будет пополнить баланс карты, сообщают «Известия».
Подобный способ внесения и снятия наличных существенно расширит функционал банкоматов и позволит ими пользоваться людям, которые не только не взяли с собой карты, но и вообще могут не быть клиентами банка, сообщил изданию директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур. По мнению топ-менеджера, спрос на эту услугу будет высоким, и такая функция позволит организации привлечь новых клиентов, которым интересен подобный сервис.
До конца 2021 года к разработке проведения пилота сможет приступить и ВТБ: около 30% банкоматов готовы к работе функции, заявил «Известиям» начальник управления «Устройства самообслуживания» компании Сергей Панюшкин.
На данный момент подобная функция на российском банковском рынке есть только у «Тинькофф». В месяц через сервис совершается примерно 40 тыс. операций на сумму около 3,5 млрд рублей, рассказали изданию в пресс-службе банка.
Однако эксперты отмечают, что новая функция может расширить возможности мошенников. Так, QR-код можно перехватить при пересылке, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Кроме того, преступники могут получить доступ к банковской системе, сгенерировать код и передать его третьему лицу. Ещё один риск — возможность подбора QR-кода.
По мнению Ульянова, риски можно минимизировать, сократив «срок жизни» ключа и установив максимальную сумму снятия.
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Фото на обложке: Mehsumov /
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