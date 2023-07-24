Расписки «Циан» исключат из листинга Нью-Йоркской биржи 1 августа

Депозитарные расписки «Циан» исключат их листинга Нью-Йоркской фондовой биржи 1 августа. Снятие бумаг торгов не повлияет на финансовое положение и деятельность компании, сообщили в «Циане». Ранее биржа хотела провести делистинг расписок «Яндекса», но компании удалось оспорить решение.

«Циан» сообщил о делистинге своих депозитарных расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи. Бумаги снимут с торгов 1 августа, уточнила компания.

«Окончательное решение о делистинге не влияет на финансовое положение и деятельность компании. Ее приоритетом остается сохранение динамики роста бизнеса», – говорится в сообщении «Циан».

Торги ценными бумагами «Циан» в Нью-Йорке были приостановлены в феврале 2022 года. Решение об их делистинге биржа приняла в марте 2023 года, «Циан» пытался его оспорить, но безуспешно.

«Циан» провел IPO в Нью-Йорке в ноябре 2021 года, компания получила оценку в $1,1 млрд.

Нью-Йоркская фондовая биржа хотела провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», но компания подала апелляцию и успешно обжаловала решение.

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