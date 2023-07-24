Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Расписки «Циан» исключат из листинга Нью-Йоркской биржи 1 августа

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Депозитарные расписки «Циан» исключат их листинга Нью-Йоркской фондовой биржи 1 августа. Снятие бумаг торгов не повлияет на финансовое положение и деятельность компании, сообщили в «Циане». Ранее биржа хотела провести делистинг расписок «Яндекса», но компании удалось оспорить решение.

Расписки «Циан» исключат из листинга Нью-Йоркской биржи 1 августа

«Циан» сообщил о делистинге своих депозитарных расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи. Бумаги снимут с торгов 1 августа, уточнила компания.

«Окончательное решение о делистинге не влияет на финансовое положение и деятельность компании. Ее приоритетом остается сохранение динамики роста бизнеса», – говорится в сообщении «Циан».

Торги ценными бумагами «Циан» в Нью-Йорке были приостановлены в феврале 2022 года. Решение об их делистинге биржа приняла в марте 2023 года, «Циан» пытался его оспорить, но безуспешно.

«Циан» провел IPO в Нью-Йорке в ноябре 2021 года, компания получила оценку в $1,1 млрд.

Нью-Йоркская фондовая биржа хотела провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», но компания подала апелляцию и успешно обжаловала решение.

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»
  2. 2 «Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля
  3. 3 «Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов
  4. 4 Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей
  5. 5 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2023

Стартап Хаб казанского ИТ-парка

26 июля 2023

Пилотирование финтех-проектов с Банком Уралсиб

26 июля 2023

Corporates to Startups

Все ВОЗМОЖНОСТИ