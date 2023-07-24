Расписки «Циан» исключат из листинга Нью-Йоркской биржи 1 августа

Депозитарные расписки «Циан» исключат их листинга Нью-Йоркской фондовой биржи 1 августа. Снятие бумаг торгов не повлияет на финансовое положение и деятельность компании, сообщили в «Циане». Ранее биржа хотела провести делистинг расписок «Яндекса», но компании удалось оспорить решение.
«Циан» сообщил о делистинге своих депозитарных расписок с Нью-Йоркской фондовой биржи. Бумаги снимут с торгов 1 августа, уточнила компания.
«Окончательное решение о делистинге не влияет на финансовое положение и деятельность компании. Ее приоритетом остается сохранение динамики роста бизнеса», – говорится в сообщении «Циан».
Торги ценными бумагами «Циан» в Нью-Йорке были приостановлены в феврале 2022 года. Решение об их делистинге биржа приняла в марте 2023 года, «Циан» пытался его оспорить, но безуспешно.
«Циан» провел IPO в Нью-Йорке в ноябре 2021 года, компания получила оценку в $1,1 млрд.
Нью-Йоркская фондовая биржа хотела провести делистинг ценных бумаг «Яндекса», но компания подала апелляцию и успешно обжаловала решение.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Ряд банков в Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии запретили переводы через «Юнистрим»
- 2 «Яндекс.Маркет» будет продавать товары зарубежных продавцов, атака дронов: главное 24 июля
- 3 «Яндекс.Маркет» будет продавать электронику и товары для дома из зарубежных магазинов
- 4 Российские инвесторы подали первый коллективный иск к Euroclear на 2 млрд рублей
- 5 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июля 2023
26 июля 2023
26 июля 2023