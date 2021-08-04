Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Циан» планирует провести IPO в этом году – Bloomberg

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис объявлений по продаже и аренде недвижимости «Циан» планирует провести IPO до конца 2021 года. По данным Bloomberg, компания выбрала для будущего размещения координаторов в лице Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan.

«Циан» планирует провести IPO в этом году – Bloomberg

О планах сервиса «Циан» по выходу на биржу написали в Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает «Интерфакс».

Инвестиционный фонд Elbrus Capital является одним из двух основных акционеров «Циан». Его партнер Дмитрий Крюков рассказывал изданию, что «Циан» в ближайшем будущем может быть оценен в $1 млрд.

По данным LiveInternet на март 2020 года, которыми делится «Циан», cian.ru является лидером в России по количеству посещений сайта пользователями в категории «недвижимость».

По данным из открытых источников, выручка компании по итогам 2020 года выросла на 14% до 4,1 млрд рублей. В прошедшем году «Циан» вышел на прибыль в 67 млн рублей, хотя в 2019 году показал убыток в 597 млн рублей. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Газпром» официально переехал в Петербург из Москвы
  2. 2 Москва вошла в тройку самых «зеленых» регионов России
  3. 3 Российские туроператоры призвали возобновить международный туризм вопреки COVID-19
  4. 4 Рекрутинговые сервисы начали добавлять в резюме строчку о статусе вакцинации
  5. 5 «Стартапы будут отъедать огромные куски рынка» — Николай Давыдов, Fort Ross Ventures
20 самых успешных предпринимателей в PropTech
Рейтинг RB.RU
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма