«Циан» планирует провести IPO в этом году – Bloomberg

Сервис объявлений по продаже и аренде недвижимости «Циан» планирует провести IPO до конца 2021 года. По данным Bloomberg, компания выбрала для будущего размещения координаторов в лице Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan.

О планах сервиса «Циан» по выходу на биржу написали в Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает «Интерфакс».

Инвестиционный фонд Elbrus Capital является одним из двух основных акционеров «Циан». Его партнер Дмитрий Крюков рассказывал изданию, что «Циан» в ближайшем будущем может быть оценен в $1 млрд.

По данным LiveInternet на март 2020 года, которыми делится «Циан», cian.ru является лидером в России по количеству посещений сайта пользователями в категории «недвижимость».

По данным из открытых источников, выручка компании по итогам 2020 года выросла на 14% до 4,1 млрд рублей. В прошедшем году «Циан» вышел на прибыль в 67 млн рублей, хотя в 2019 году показал убыток в 597 млн рублей.

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