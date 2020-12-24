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«Циан» подписал соглашение о приобретении портала по поиску недвижимости N1.ru

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Сервис по поиску недвижимости в России «Циан» подписал соглашение о покупке N1.ru. Сделка заключена с целью расширения региональной сети. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Циан».

«Циан» подписал соглашение о приобретении портала по поиску недвижимости N1.ru

Основным продавцом выступила компания HSD RN BV, подразделение Hearst Shkulev Group, отвечающее за цифровое направление и развитие городских порталов и классифайдов. Сумма сделки не раскрывается.

Компания N1.ru владеет одними из популярных сервисов для поиска недвижимости в Сибири и на Урале. Офисы N1.ru расположены в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Челябинске, Красноярске, Тюмени и Перми.

По внутренним данным, ежемесячная аудитория сервиса N1.ru насчитывает около 2 млн уникальных пользователей, на платформе размещено более 250 тысяч объявлений.

Кроме одноименного сайта N1.ru, компания объединяет такие проекты и бренды как «НГС.Недвижимость», «Е1.Недвижимость», МЛСН, DomChel, «Жилком», а также разделы объявлений по продаже и аренде недвижимости на 20 региональных порталах.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

«Мы давно наблюдали за компанией N1.ru. Сейчас интересы покупающей и продающей стороны совпали к обоюдной выгоде. “Циан” рассматривает различные варианты органического и неорганического роста, которые позволят укрепить наше положение в регионах», — уточнил гендиректор «Циан» Максим Мельников.

Это не первая сделка, заключенная «Циан» с целью расширения региональной сети. В 2014 году был выкуплен петербургский портал EMLS.ru.

Фото: Michael Traitov / Shutterstock

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