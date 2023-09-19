Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Циан» сообщил о закрытии сделки по покупке сервиса для регистрации сделок SmartDeal

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Циан» сообщил о закрытии сделки по покупке сервиса для электронной регистрации сделок SmartDeal. 100% долей в уставном капитале ООО «Практика успеха» перешли к Cian PLC. С октября 2021 года SmartDeal и «Циан» совместно развивают цифровой сервис «Циан.Сделка».

«Циан» сообщил о закрытии сделки по покупке сервиса для регистрации сделок SmartDeal

Cian PLC закрыл сделку по приобретению 100% долей в уставной капитале ООО «Практика успеха» – юридическом лице сервисе для электронной регистрации сделок SmartDeal. Компании подписали договор купли-продажи с одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщили в пресс-службе «Циан».

Гендиректор SmartDeal Алексей Макаров возглавит направление транзакционного бизнеса в департаменте управления продуктами «Циан».

Сделка пока не отразилась в ЕГРЮЛ – учредителями в равных долях по-прежнему числятся Алексей Макаров и Валерий Попандопуло. По итогам 2022 года SmartDeal получила выручку в размере 378,1 млн рублей при чистой прибыли в 54,9 млн рублей.

В октябре 2021 года «Циан» запустил цифровой сервис «Циан.Сделка», который развивал совместно с SmartDeal. 

SmartDeal (ООО «Практика успеха») основана в 2017 году.

Фото на обложке: ivan_kislitsin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Digital на стройке: 4 технологии девелопмента, которые только набирают обороты
  2. 2 Тренды на рынке недвижимости: что происходило с трафиком, стоимостью клика и сделками с января по июнь 2022
  3. 3 Гибкий офис в кризис: как выбрать и чего ожидать
  4. 4 Что нужно стартапу из сферы IT и недвижимости, чтобы добиться внимания аудитории и привлечь топовых партнеров?
  5. 5 Что произошло на рынке аренды квартир в 2021 и к чему готовиться?
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ