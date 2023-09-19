«Циан» сообщил о закрытии сделки по покупке сервиса для регистрации сделок SmartDeal

«Циан» сообщил о закрытии сделки по покупке сервиса для электронной регистрации сделок SmartDeal. 100% долей в уставном капитале ООО «Практика успеха» перешли к Cian PLC. С октября 2021 года SmartDeal и «Циан» совместно развивают цифровой сервис «Циан.Сделка».
Cian PLC закрыл сделку по приобретению 100% долей в уставной капитале ООО «Практика успеха» – юридическом лице сервисе для электронной регистрации сделок SmartDeal. Компании подписали договор купли-продажи с одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщили в пресс-службе «Циан».
Гендиректор SmartDeal Алексей Макаров возглавит направление транзакционного бизнеса в департаменте управления продуктами «Циан».
Сделка пока не отразилась в ЕГРЮЛ – учредителями в равных долях по-прежнему числятся Алексей Макаров и Валерий Попандопуло. По итогам 2022 года SmartDeal получила выручку в размере 378,1 млн рублей при чистой прибыли в 54,9 млн рублей.
В октябре 2021 года «Циан» запустил цифровой сервис «Циан.Сделка», который развивал совместно с SmartDeal.
SmartDeal (ООО «Практика успеха») основана в 2017 году.
Фото на обложке: ivan_kislitsin /
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