Квартиру «только для славян» теперь не сдать — «Циан» меняет правила публикации объявлений

«Циан» кардинально меняет правила публикации объявлений. С 1 февраля 2022 года объявления с фразами в тексте «только для славян», «нерусским не звонить» и подобные будут дополнительно модерироваться администраторами сервиса, а сами фразы — удаляться из текста.
О новой политике по отношению к текстам размещаемых объявлений сообщается на сайте сервиса «Циан». Новые правила будут действовать для всех категорий недвижимости и объявлений, размещенных во всех регионах России.
С 1 февраля 2022 года вводится запрет на использованием в текстах объявлений различных форм дискриминации по национальному, этническому и другим принципам.
«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», – говорится в сообщении сервиса.
До 1 февраля сервис позволит в уже размещенных объявлениях внести корректировки в формулировку текстов авторам объявлений. После 1 февраля в объявления, в которых недопустимые формулировки не будут изменены, администраторы «Циан» будут вносить правки самостоятельно.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Wirestock Creators /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Недвижимость в метавселенной: какие компании продают и можно ли на ней заработать
- 2 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
- 3 Как развитие соцсетей может увеличить прибыль вашей компании?
- 4 От пространств для хипстеров к офисам «на районе»: история стартапа «Делатели офисов»
- 5 Рынок аренды квартир: что произошло в 2020 и чего ожидать в будущем
ВОЗМОЖНОСТИ
07 декабря 2021
07 декабря 2021
09 декабря 2021