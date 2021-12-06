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Квартиру «только для славян» теперь не сдать — «Циан» меняет правила публикации объявлений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Циан» кардинально меняет правила публикации объявлений. С 1 февраля 2022 года объявления с фразами в тексте «только для славян», «нерусским не звонить» и подобные будут дополнительно модерироваться администраторами сервиса, а сами фразы — удаляться из текста.

Квартиру «только для славян» теперь не сдать — «Циан» меняет правила публикации объявлений

О новой политике по отношению к текстам размещаемых объявлений сообщается на сайте сервиса «Циан». Новые правила будут действовать для всех категорий недвижимости и объявлений, размещенных во всех регионах России.

С 1 февраля 2022 года вводится запрет на использованием в текстах объявлений различных форм дискриминации по национальному, этническому и другим принципам.

«Текст объявлений не должен содержать прямой и косвенной дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации, основываясь на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», – говорится в сообщении сервиса.

До 1 февраля сервис позволит в уже размещенных объявлениях внести корректировки в формулировку текстов авторам объявлений. После 1 февраля в объявления, в которых недопустимые формулировки не будут изменены, администраторы «Циан» будут вносить правки самостоятельно.

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Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

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