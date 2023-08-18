Выручка «Циана» во втором квартале выросла на 40%. Наибольший вклад в это внес основной бизнес «Циана», в целом компания прибавила по всем ключевым финансовым показателям – чистый убыток годом ранее сменился прибылью в текущем году.
«Циан» во втором квартале 2023 года нарастил выручку на 40%. Об этом говорится в пресс-релизе по факту финансовой отчетности компании.
Наибольший вклад в рост выручки внес основной бизнес «Циана» – размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламе. Этот сегмент принес компании 2,5 млрд рублей, доходы от него выросли на 42% год к году.
Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн рублей, рентабельность показателя снизилась на 3 процентных пункта до 22,2%.
Второй квартал «Циан» закончил с прибылью в размере 404 млн рублей – годом ранее этот же период компания отработала с убытком в 433 млн рублей.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Онлайн-ритейлеры попросили поправить законопроект об оборотных штрафах за утечку данных
- 2 OBI под новым брендом, блокировка средств и имущества бизнеса: главное 18 августа
- 3 Гипермаркеты OBI могут начать работать в России под брендом Domus
- 4 Продажи китайских премиум-автомобилей в России выросли в пять раз с начала года
- 5 «Луна-25» сфотографировала «темную» сторону Луны
ВОЗМОЖНОСТИ
20 августа 2023
20 августа 2023
20 августа 2023
21 августа 2023
21 августа 2023