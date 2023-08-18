Выручка «Циана» во втором квартале выросла на 40%

Выручка «Циана» во втором квартале выросла на 40%. Наибольший вклад в это внес основной бизнес «Циана», в целом компания прибавила по всем ключевым финансовым показателям – чистый убыток годом ранее сменился прибылью в текущем году.

«Циан» во втором квартале 2023 года нарастил выручку на 40%. Об этом говорится в пресс-релизе по факту финансовой отчетности компании.

Наибольший вклад в рост выручки внес основной бизнес «Циана» – размещения объявлений, лидогенерации и медийной рекламе. Этот сегмент принес компании 2,5 млрд рублей, доходы от него выросли на 42% год к году.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн рублей, рентабельность показателя снизилась на 3 процентных пункта до 22,2%.

Второй квартал «Циан» закончил с прибылью в размере 404 млн рублей – годом ранее этот же период компания отработала с убытком в 433 млн рублей.

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