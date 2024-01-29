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«Цифра брокер» прекратит все операции на «СПБ Бирже» с 30 января

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Цифра брокер» сообщил о прекращении всех операций на «СПБ Бирже» с 30 января. Ценные бумаги клиентов брокера переведут в контур Мосбиржи. В конце 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США.

«Цифра брокер» прекратит все операции на «СПБ Бирже» с 30 января

«Цифра Брокер» прекратит все торговые операции на «СПБ Бирже» с 30 января. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение брокера.  

Ценные бумаги клиентов брокера переведут в контур Мосбиржи. Операции с ними будут доступны после перевода.  «Цифра Брокер» подчеркнул, что перевод коснется только его клиентов. 

В конце 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США.

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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