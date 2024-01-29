«Цифра брокер» прекратит все операции на «СПБ Бирже» с 30 января

«Цифра брокер» сообщил о прекращении всех операций на «СПБ Бирже» с 30 января. Ценные бумаги клиентов брокера переведут в контур Мосбиржи. В конце 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США.
«Цифра Брокер» прекратит все торговые операции на «СПБ Бирже» с 30 января. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение брокера.
Ценные бумаги клиентов брокера переведут в контур Мосбиржи. Операции с ними будут доступны после перевода. «Цифра Брокер» подчеркнул, что перевод коснется только его клиентов.
В конце 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США.
Фото на обложке: Parilov /
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