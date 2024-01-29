«Цифра брокер» сообщил о прекращении всех операций на «СПБ Бирже» с 30 января. Ценные бумаги клиентов брокера переведут в контур Мосбиржи. В конце 2023 года «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США.

«Цифра брокер» прекратит все операции на «СПБ Бирже» с 30 января