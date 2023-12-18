«Цифра брокер» перестанет принимать доллары в качестве обеспечения

«Цифра брокер» перестанет принимать доллары США в качестве обеспечения по маржинальным сделкам. Изменения начнут действовать 29 декабря. Компания просит клиентов проверить портфели, чтобы не столкнуться с принудительным закрытием позиций.
Речь идет о сделках с использованием плеча. Так, уже с 18 декабря брокер начнет увеличивать так называемую ставку риска по этой валюте на 5% в день (сейчас ставка 50%). К 29 декабря брокер полностью перестанет принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием, когда ставка риска составит 100%.
Ставка риска на уровне 50% значит, что трейдер может провести сделки с двукратным плечом. «Цифра брокер» просит инвесторов самостоятельно отслеживать состояние их портфелей.
«Убедительно просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них обеспечения в виде USD пополнить ваши счета и(или) сократить ваши позиции по USD и (или) сократить ваши непокрытые (отрицательные) позиции самостоятельно во избежание принудительного закрытия брокером ваших позиций», — предупреждает брокер.
На прошлой неделе «Тинькофф Инвестиции» объявили, что исключат из обеспечения маржинальных сделок доллары США, гонконгские доллары и юани. Также компания запретила короткие позиции по юаням и долларам США.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что происходило с валютным рынком в России в мае и как с этим теперь работать — бизнесу и не только?
- 2 Американская Hines договорилась о продаже столичного бизнес-центра «Метрополис»
- 3 Spotify ликвидировал юрлицо в РФ, лимит на перевод 100 тыс. рублей без открытия счета: главное 18 декабря
- 4 Spotify ликвидировал единственное юрлицо в России
- 5 NYT: ушедшие из России компании потеряли $103 млрд с февраля 2022-го
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2023
18 декабря 2023