«Цифра брокер» перестанет принимать доллары в качестве обеспечения

«Цифра брокер» перестанет принимать доллары США в качестве обеспечения по маржинальным сделкам. Изменения начнут действовать 29 декабря. Компания просит клиентов проверить портфели, чтобы не столкнуться с принудительным закрытием позиций.

Речь идет о сделках с использованием плеча. Так, уже с 18 декабря брокер начнет увеличивать так называемую ставку риска по этой валюте на 5% в день (сейчас ставка 50%). К 29 декабря брокер полностью перестанет принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием, когда ставка риска составит 100%.

Ставка риска на уровне 50% значит, что трейдер может провести сделки с двукратным плечом. «Цифра брокер» просит инвесторов самостоятельно отслеживать состояние их портфелей.

«Убедительно просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них обеспечения в виде USD пополнить ваши счета и(или) сократить ваши позиции по USD и (или) сократить ваши непокрытые (отрицательные) позиции самостоятельно во избежание принудительного закрытия брокером ваших позиций», — предупреждает брокер.

На прошлой неделе «Тинькофф Инвестиции» объявили, что исключат из обеспечения маржинальных сделок доллары США, гонконгские доллары и юани. Также компания запретила короткие позиции по юаням и долларам США.

Фото на обложке: Unsplash