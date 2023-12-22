Каждый пятый представитель МСБ планирует потратить на цифровизацию более 1 млн рублей в 2024 году, показало исследование. Предприниматели планируют развивать маркетинг, автоматизацию, ИИ и управление проектами. По итогам 2023 года большинство остались удовлетворены своими инвестициями в область цифровизации.
В 2024 году вырастет доля представителей малого и среднего бизнеса, которые инвестируют в развитие IT. Об этом говорится в результатах исследования поставщика IT-решений PRO32.
Доля тех, кто инвестировал в IT более 500 тыс. рублей в 2023 году (31,5%), в 2024 году вырастет до 56,9%. Среди основных направлений, которые планируют развивать предприниматели – маркетинг и продажи, автоматизация и ИИ, а также управление проектами.
9,2% предпринимателей планируют потратить на цифровизацию бизнеса в 2024 году больше 5 млн рублей, 12,3% — от 1 до 5 млн рублей. Каждый третий респондент намерен инвестировать в IT от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Большинство предпринимателей остались удовлетворены проектами в сфере цифровизации, которые реализовали в 2023 году. Более 50% отметили увеличение производительности труда, около трети указали на увеличение выручки.
21,4% предпринимателей пока не увидели эффекта от применения цифровых решений. Ключевыми барьера для дальнейшей цифровизации представители бизнеса назвали недостаток собственной экспертизы (37,9%) и отсутствие подходящих готовых решений (33,3%).
Для проведения исследования эксперты опросили владельцев более 70 компаний.
Фото на обложке: Golubovy /
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