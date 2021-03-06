«Опять пострадают наши предприниматели»: IT-отрасль обсуждает «цифровой налог» для иностранных компаний

На недавнем совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко обсуждался вопрос введения платы с иностранных компаний, которые пользуются данными россиян и анализируют их поведение для рекламной политики.

Предполагается, что собранный так называемый «цифровой налог» будет направлен на поддержку российской IT-отрасли. RB.ru собрал мнения экспертов области информационных технологий, о том, насколько необходима и перспективна подобная инициатива.

«Мишенью станут высокоприбыльные цифровые гиганты, как Google и Facebook»

Кирилл Булгаков, управляющий директор «Техносерв Консалтинг», идею налога считает своевременной, «цифровой налог» обсуждается или уже принят во многих странах, сама инициатива делает ситуацию на рынке более справедливой. По его мнению, фискальной мишенью налога будут такие высокоприбыльные цифровые компании как Google, Facebook.

«Во всем мире так или иначе на государственном уровне пытаются решить проблему эффективного налогообложения интернет-гигантов. Для действующих в мировых масштабах социальных сетей и поисковиков доходы от монетизации клиентских данных – ключевой фактор сверхприбыли. Уверен, что потенциальным субъектам налогообложения платежи вполне по силам», — пояснил Булгаков.

«Компании просто поднимут цены для пользователей из нашей страны и опять пострадают российские предприниматели»

Под действие «цифрового налога», в случае введения, попадут тысячи зарубежных SAAS-сервисов, которыми пользуются наши предприниматели для email-рассылок, создания дизайна, аналитики, ведения CRM или управления задачами сотрудников, полагает руководитель направления по продвижению цифровых продуктов IT-компании «СберСервис» Сергей Кофанов.

Если сделать эти компании плательщиками такого налога, они просто поднимут цены для пользователей из нашей страны и опять пострадают российские предприниматели, как это произошло с «налогом на Google», считает эксперт. И предлагает воспользоваться опытом Великобритании, где для зарубежных социальных сетей, поисковых систем и маркетплейсов (с четко прописанной в законе планкой оборота) действует налог на прибыль по ставке 2%.

«Британский налог не касается огромного количества мелких провайдеров цифровых услуг, а затрагивает только компании, занимающиеся массовым продвижением и рекламой на территории страны. Тогда да, логика в этом есть: если тот же Facebook получает прибыль от показа рекламы, скажем, турецких отелей россиянам, то он будет обязан заплатить с нее налог, так как зарабатывает эту прибыль в медиа-пространстве России и на “продаже внимания” российских пользователей своим зарубежным клиентам», — сказал Кофанов.

«Выделенные бюджеты для ИТ-компаний в стране уже есть, но механизмы их получения бывают сложными»

«Какой-то организации данные граждан РФ могут предоставлять бесплатно, другой – платно, и как определить, насколько компания зарубежная, а насколько российская? Что, если у российского ИТ-предприятия 5% бизнеса в РФ, а остальные 95% за рубежом? В данном случае «цифровой налог» выглядит весьма спорным», — высказал свое мнение Анатолий Курюмов, гендиректор компании «Ракета» сегмента бизнес-тревел.

Что касается намерений правительства (в случае принятия инициативы) направить собранные средства на поддержку российской IT-отрасли, то, по словам эксперта, выделенные бюджеты для ИТ-компаний в стране уже есть, но механизмы их получения бывают весьма сложными.

«Компания может получить налоговую льготу, но иметь трудности с ее использованием, или может освоить бюджет, но не суметь выполнить все требования по отчетности за его расходование. В целом, необходимо упрощение процедуры распределения средств и контроля над их использованием ИТ-компаниями. Тогда и возможный «цифровой налог» сможет помочь и игрокам индустрии, и государству, и его гражданам», — добавил Курюмов.

«Для поддержки отечественной IT-отрасли важно не латать дыры сегодня, а поступать как “Яндекс”»

Огромный потенциал отечественной IT-отрасли отметил и Сергей Кофанов из «СберСервиса». Он может сработать при правильно реализованной поддержки государства, но одного «цифрового налога» будет вряд ли достаточно.

«Я считаю, что и для поддержки IT-отрасли важно не латать дыры сегодня, а вложиться в стратегию, которая приведет нашу страну — пусть и не сразу — на вершину мировой IT-индустрии, которую сейчас делят другие страны.

Вкладываться нужно в технологические кластеры, где студенты могут развивать свои проекты под руководством менторов одновременно с учебой. В стипендии, гранты и программы подготовки для преподавателей и студентов в IT-отраслях. Как “Яндекс”, кстати, вкладывается в подготовку кадров для себя еще со школьной скамьи, так же должно поступать и государство — со школы выявлять таланты и выделять средства на их развитие», — заключил Кофанов.

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