Лучших ИТ-специалистов России наградили за победу в конкурсе «Цифровой прорыв — 2020»

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2020» прошёл в формате 48-часового онлайн-хакатона. По его итогам победителями стали 45 команд, которые разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и получили возможность представить свои проекты топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств на гранд-финале в Москве 8 декабря.
В отборочном этапе конкурса приняли участие более 45,5 тыс человек из 85 регионов России. В финал вышли 1249 ИТ-специалистов, которым предлагалось решить 15 кейсовых задач от Госкорпорации «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и федеральных ведомств с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и интернета вещей.
В итоге участники предложили ИТ-решения, направленные на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса.
На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Нас поразили не только решения, которые предложили конкурсанты, но и их компетенции. Среди участников этого года есть взрослые люди, которые еще вчера не думали, что могут стать IT-специалистами, у них за плечами качественное техническое, экономическое или высшее гуманитарное образование. «Цифровой прорыв» стал для них отличным стартовым трамплином для построения карьеры в IT.
Также в рамках финального хакатона проходило соревнование среди школьных команд. Его победители смогут без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.
Фото на обложке: nd3000/Depositphotos
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