Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Лучших ИТ-специалистов России наградили за победу в конкурсе «Цифровой прорыв — 2020»

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2020» прошёл в формате 48-часового онлайн-хакатона. По его итогам победителями стали 45 команд, которые разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и получили возможность представить свои проекты топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств на гранд-финале в Москве 8 декабря.

Лучших ИТ-специалистов России наградили за победу в конкурсе «Цифровой прорыв — 2020»

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 45,5 тыс человек из 85 регионов России. В финал вышли 1249 ИТ-специалистов, которым предлагалось решить 15 кейсовых задач от Госкорпорации «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и федеральных ведомств с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и интернета вещей.

В итоге участники предложили ИТ-решения, направленные на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса.

На финальном хакатоне команды создали 275 решений, которые способны ускорить цифровую трансформацию страны, повлиять на качество жизни населения и даже спасти жизни. Нас поразили не только решения, которые предложили конкурсанты, но и их компетенции. Среди участников этого года есть взрослые люди, которые еще вчера не думали, что могут стать IT-специалистами, у них за плечами качественное техническое, экономическое или высшее гуманитарное образование. «Цифровой прорыв» стал для них отличным стартовым трамплином для построения карьеры в IT.
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»

Также в рамках финального хакатона проходило соревнование среди школьных команд. Его победители смогут без отбора пройти в финал Олимпиады Кружкового движения НТИ.

Фото на обложке: nd3000/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

01 декабря 2020

Чапай хаб

01 декабря 2020

Электрон

03 декабря 2020

Agro Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма