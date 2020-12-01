Лучших ИТ-специалистов России наградили за победу в конкурсе «Цифровой прорыв — 2020»

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв — 2020» прошёл в формате 48-часового онлайн-хакатона. По его итогам победителями стали 45 команд, которые разделили призовой фонд в размере 22,5 млн рублей и получили возможность представить свои проекты топ-менеджерам корпораций и руководителям федеральных ведомств на гранд-финале в Москве 8 декабря.

В отборочном этапе конкурса приняли участие более 45,5 тыс человек из 85 регионов России. В финал вышли 1249 ИТ-специалистов, которым предлагалось решить 15 кейсовых задач от Госкорпорации «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и федеральных ведомств с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и интернета вещей.

В итоге участники предложили ИТ-решения, направленные на цифровизацию здравоохранения, социальной сферы, промышленности, госуправления и бизнеса.