Открыта регистрация на хакатон «Цифровой прорыв» в Хабаровске

27-29 мая 2022 года пройдет хакатон «Цифровой прорыв», посвященный искусственному интеллекту, в одном из крупнейших городов Дальнего Востока — Хабаровске. Принять участие в соревновании можно будет и онлайн.
Участвовать в мероприятии могут команды, состоящие из трех и более человек. Им предстоит решить один из представленных кейсов на выбор:
- «Помоги роботам построить маршрут»
Нужно разработать маршрут для группы интеллектуальных роботов, которые действуют сообща. Созданная стратегия поможет им достичь целей максимально эффективно и без столкновений друг с другом. Это оптимизирует множество разнообразных логистических задач на железных дорогах, складах, перекрестках и других транспортных узлах.
- «ИИ на страже популяции ненецких моржей»
Нужно создать программу учета моржей на основе данных с беспилотников заповедника «Ненецкий». Каждое лето около тысячи атлантических моржей создают крупнейшее в мире лежбище, а разработанное решение должно помочь ученым следить за численностью и состоянием подвида, занесенного в Красную книгу.
- «Ловцы аномалий в базах вылова и переработки рыбопродуктов»
Нужно разработать прототип системы анализа информации между базами вылова и переработки рыбопродуктов. Это позволит контролировать несостыковки в вылове и переработке рыбопродуктов, а также сократит прецеденты незаконного улова.
Для участия в хакатоне необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте до 23 мая. Там же есть функция поиска команды. Найти команду можно и в телеграм-канале соревнования: для этого нужно рассказать о своих компетенциях и прикрепить тег #поиск.
Фото на обложке: oatawa /
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