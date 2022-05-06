Открыта регистрация на хакатон «Цифровой прорыв» в Хабаровске

27-29 мая 2022 года пройдет хакатон «Цифровой прорыв», посвященный искусственному интеллекту, в одном из крупнейших городов Дальнего Востока — Хабаровске. Принять участие в соревновании можно будет и онлайн.

Участвовать в мероприятии могут команды, состоящие из трех и более человек. Им предстоит решить один из представленных кейсов на выбор:

«Помоги роботам построить маршрут»

Нужно разработать маршрут для группы интеллектуальных роботов, которые действуют сообща. Созданная стратегия поможет им достичь целей максимально эффективно и без столкновений друг с другом. Это оптимизирует множество разнообразных логистических задач на железных дорогах, складах, перекрестках и других транспортных узлах.

«ИИ на страже популяции ненецких моржей»

Нужно создать программу учета моржей на основе данных с беспилотников заповедника «Ненецкий». Каждое лето около тысячи атлантических моржей создают крупнейшее в мире лежбище, а разработанное решение должно помочь ученым следить за численностью и состоянием подвида, занесенного в Красную книгу.

«Ловцы аномалий в базах вылова и переработки рыбопродуктов»

Нужно разработать прототип системы анализа информации между базами вылова и переработки рыбопродуктов. Это позволит контролировать несостыковки в вылове и переработке рыбопродуктов, а также сократит прецеденты незаконного улова.

Для участия в хакатоне необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте до 23 мая. Там же есть функция поиска команды. Найти команду можно и в телеграм-канале соревнования: для этого нужно рассказать о своих компетенциях и прикрепить тег #поиск.

Фото на обложке: oatawa / Shutterstock