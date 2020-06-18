19 июня пройдет онлайн-хакатон в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Всем желающим будет доступна прямая трансляция хакатона, которая будет идти три дня. Каждый желающий сможет увидеть выступления экспертов и питчи команд.

«Цифровой прорыв» проведет прямой эфир онлайн-хакатона для всех желающих