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«Цифровой прорыв» проведет прямой эфир онлайн-хакатона для всех желающих

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

19 июня пройдет онлайн-хакатон в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Всем желающим будет доступна прямая трансляция  хакатона, которая будет идти три дня. Каждый желающий сможет увидеть  выступления экспертов и питчи команд.

«Цифровой прорыв» проведет прямой эфир онлайн-хакатона для всех желающих

Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и специалистов IT-сферы будут в течение 36 часов создавать цифровые продукты. 


Команды будут решать кейсы от партнеров:

  • социальной сети «Вконтакте»;
  • АО «Газпромбанка»;
  • Донского государственного технического университета;
  • Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК);
  • ТИАР-Центра;
  • Координационного центра национального домена. 

 

IT-специалисты будут разрабатывать:

  • прототипы реальных программных продуктов;
  • прототипы онлайн-сервисов для рунета;
  • веб-сервис для развития корпоративной культуры, обмена идеями, опытом, проблемами и запросами на бизнес-решения с модерацией и элементами геймификации;
  • сервисы для бизнеса на платформе VK Mini Apps;
  • чат-ботов для фудшеринга;
  • интеллектуальные системы оценки качества образовательных программ.

 

Прямая трансляция будет доступна на сайте хакатона. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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