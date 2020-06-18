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«Цифровой прорыв» проведет прямой эфир онлайн-хакатона для всех желающих
Новости
Юлиана Трегуб
19 июня пройдет онлайн-хакатон в рамках конкурса «Цифровой прорыв». Всем желающим будет доступна прямая трансляция хакатона, которая будет идти три дня. Каждый желающий сможет увидеть выступления экспертов и питчи команд.
«Цифровой прорыв» проведет прямой эфир онлайн-хакатона для всех желающихЮлиана Трегуб
Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и специалистов IT-сферы будут в течение 36 часов создавать цифровые продукты.
Команды будут решать кейсы от партнеров:
- социальной сети «Вконтакте»;
- АО «Газпромбанка»;
- Донского государственного технического университета;
- Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК);
- ТИАР-Центра;
- Координационного центра национального домена.
IT-специалисты будут разрабатывать:
- прототипы реальных программных продуктов;
- прототипы онлайн-сервисов для рунета;
- веб-сервис для развития корпоративной культуры, обмена идеями, опытом, проблемами и запросами на бизнес-решения с модерацией и элементами геймификации;
- сервисы для бизнеса на платформе VK Mini Apps;
- чат-ботов для фудшеринга;
- интеллектуальные системы оценки качества образовательных программ.
Прямая трансляция будет доступна на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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