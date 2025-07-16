Цифровой рубль станет обязательным — закон принят, старт с 1 сентября 2026 года

Госдума официально запустила процесс внедрения цифрового рубля — с 1 сентября 2026 года российские банки и бизнес начнут обязательное подключение к новой платежной платформе. Оператором универсального QR-кода станет НСПК, а к 2028 году даже мелкие магазины с выручкой от 20 млн рублей обязаны будут принимать «виртуальные рубли». Правда, есть лазейка: если у продавца нет интернета или он зарабатывает меньше 5 млн, закон на него не распространяется.

Банкам — интеграция, бизнесу — сроки

Пока одни кредитные организации лихорадочно обновляют IT-системы, других ждет постепенное подключение: сначала — системно значимые, затем — все остальные. Центробанк обещает, что НСПК предоставит банкам универсальный QR-код бесплатно, так что дополнительных издержек (по крайней мере, официальных) быть не должно. А вот чем займутся продавцы, у которых QR-код может работать и с быстрыми платежами, и с рассрочкой, и с будущими цифровыми рублями, — отдельный вопрос. Главное, чтобы скидки никто не отменил…

Кибервалюта по-российски: быстро, удобно, но не для всех

Правила жесткие: сначала подключаются крупные игроки, затем — остальные. К 2028-му почти весь легальный бизнес должен принимать цифровые рубли, а граждане — спокойно переводить их, открывать счета и даже платить за покупки. Правда, за границу эти средства не уйдут, да и технологические риски пока никуда не делись. Но что поделать — прогресс не остановить. Разве что спрятаться в глухой деревне без интернета.

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