Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
эксклюзив

Что произойдёт с бумажной банкнотой? Аналитик задал неудобные вопросы о цифровом рубле

Новости
Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын в разговоре с RB.ru выразил сомнение в преимуществе цифрового рубля перед бумажным. По его мнению, пока процедура внедрения валюты кажется непонятной и небыстрой. Делицын задал ряд неудобных вопросов, на которые, по его мнению, должен быть дан ответ, прежде чем внедрять цифровой рубль. 

Что произойдёт с бумажной банкнотой? Аналитик задал неудобные вопросы о цифровом рубле

Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не стоит внедрять такую возможность, поскольку это потребует существенных затрат на разработку соответствующей инфраструктуры и влечет за собой ряд рисков, следует из исследования мнения кредитных организаций, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

В разговоре с RB.ru аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын отметил, что полезные и понятные цифровые технологии внедряются быстро как на массовом рынке, так и внутри отдельной компании. С цифровым рублём та же история - пользователи должны ощущать выгоду, чтобы его внедрение прошло успешно. 

«Это может случиться, если, к примеру, пластиковые карты перестанут работать. Это может случиться, если цифровой рубль позволит быстро и легко заплатить за что-то, за что сейчас заплатить нельзя вовсе, или очень сложно. Однако даже если где-то такие проблемы и есть, рынок для их решения не кажется очень большим», — отметил Делицын. 

Он напомнил, что проект ЦБ называет в качестве преимущества внедрения цифрового рубля возможность использовать его в отсутствии бумажных денег и интернета, то есть в удалённых и труднодоступных регионах страны. 

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

«Но неужели в этих районах идут настолько интенсивные трансакции, что недостаточно обычного бумажного рубля? И зачем везти смартфон туда, где интернета всё равно нет? Судя по всему, предполагается, что останутся районы, где мобильная связь есть, а интернета нет. Но ведь даже GPRS позволяет пользоваться Интернетом! И какова мотивация владельца магазина обзаводиться устройством для приёма цифровых рублей?», — задаётся вопросом эксперт.

Более того, добавляет он, государство стремилось обеспечить доступность интернета всюду – и эту задачу можно решить быстрее, чем создать цифровой рубль.

«Пока неясно, как обеспечат, чтобы цифровой рубль принимали все и везде. К примеру, родитель даёт ребёнку пятьдесят рублей на покупку мороженого, и в магазине у ребёнка кассир возьмёт эти деньги. Как это будет происходить с цифровым рублём? Кассовый аппарат ребёнка примет с родительского смартфона (китайского производства) платёж и напечатает чек? Или родитель будет переводить этот рубль со своего смартфона, на какой-нибудь специальный токен ребёнка? Пока что процедуры не кажутся быстрыми и понятными. Обычный бумажный рубль явно выигрывает и по простоте, и по скорости», — заключает Делицын.

Он подчёркивает, что пока слишком многие детали остаются неясными. Например, консультативный доклад ЦБ говорит, что граждане и предприятия смогут свободно переводить свои деньги из одной формы в другую — то есть из цифрового рубля в наличные или на счёт в банке и обратно. 

«Что бы это могло значить? К примеру, в кошельке у меня тысяча рублей, я их фотографирую при помощи мобильной камеры, перевожу в цифровую форму и плачу за онлайн-услугу. А что потом произойдёт с бумажной банкнотой? Я буду обязан её утилизовать? Или она станет считаться фальшивой?», — задаёт вопросы эксперт, отмечая, что на них пока нет ответа.

Фото: Evgeniy_Bobkov/Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма