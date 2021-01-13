Что произойдёт с бумажной банкнотой? Аналитик задал неудобные вопросы о цифровом рубле

Аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын в разговоре с RB.ru выразил сомнение в преимуществе цифрового рубля перед бумажным. По его мнению, пока процедура внедрения валюты кажется непонятной и небыстрой. Делицын задал ряд неудобных вопросов, на которые, по его мнению, должен быть дан ответ, прежде чем внедрять цифровой рубль.

Российские банки считают, что основным преимуществом цифрового рубля будет его использование в офлайн-режиме, однако считают, что на этапе пилотного проекта не стоит внедрять такую возможность, поскольку это потребует существенных затрат на разработку соответствующей инфраструктуры и влечет за собой ряд рисков, следует из исследования мнения кредитных организаций, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

В разговоре с RB.ru аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын отметил, что полезные и понятные цифровые технологии внедряются быстро как на массовом рынке, так и внутри отдельной компании. С цифровым рублём та же история - пользователи должны ощущать выгоду, чтобы его внедрение прошло успешно.

«Это может случиться, если, к примеру, пластиковые карты перестанут работать. Это может случиться, если цифровой рубль позволит быстро и легко заплатить за что-то, за что сейчас заплатить нельзя вовсе, или очень сложно. Однако даже если где-то такие проблемы и есть, рынок для их решения не кажется очень большим», — отметил Делицын.

Он напомнил, что проект ЦБ называет в качестве преимущества внедрения цифрового рубля возможность использовать его в отсутствии бумажных денег и интернета, то есть в удалённых и труднодоступных регионах страны.

«Но неужели в этих районах идут настолько интенсивные трансакции, что недостаточно обычного бумажного рубля? И зачем везти смартфон туда, где интернета всё равно нет? Судя по всему, предполагается, что останутся районы, где мобильная связь есть, а интернета нет. Но ведь даже GPRS позволяет пользоваться Интернетом! И какова мотивация владельца магазина обзаводиться устройством для приёма цифровых рублей?», — задаётся вопросом эксперт.

Более того, добавляет он, государство стремилось обеспечить доступность интернета всюду – и эту задачу можно решить быстрее, чем создать цифровой рубль.

«Пока неясно, как обеспечат, чтобы цифровой рубль принимали все и везде. К примеру, родитель даёт ребёнку пятьдесят рублей на покупку мороженого, и в магазине у ребёнка кассир возьмёт эти деньги. Как это будет происходить с цифровым рублём? Кассовый аппарат ребёнка примет с родительского смартфона (китайского производства) платёж и напечатает чек? Или родитель будет переводить этот рубль со своего смартфона, на какой-нибудь специальный токен ребёнка? Пока что процедуры не кажутся быстрыми и понятными. Обычный бумажный рубль явно выигрывает и по простоте, и по скорости», — заключает Делицын.

Он подчёркивает, что пока слишком многие детали остаются неясными. Например, консультативный доклад ЦБ говорит, что граждане и предприятия смогут свободно переводить свои деньги из одной формы в другую — то есть из цифрового рубля в наличные или на счёт в банке и обратно.

«Что бы это могло значить? К примеру, в кошельке у меня тысяча рублей, я их фотографирую при помощи мобильной камеры, перевожу в цифровую форму и плачу за онлайн-услугу. А что потом произойдёт с бумажной банкнотой? Я буду обязан её утилизовать? Или она станет считаться фальшивой?», — задаёт вопросы эксперт, отмечая, что на них пока нет ответа.

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