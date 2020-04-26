АНО «Цифровые платформы» запускает проект для поддержки журналистов в сфере IT

Образовательный проект «Цифровая журналистика» будет интересен журналистам в сфере: технологии, бизнес, влияние цифровой трансформации на общество и современные угрозы. Обучение будет проходить онлайн.

Профессиональные журналисты и редакторы будут давать участникам проекта домашние задания, обсуждать и разбирать их в режиме реального времени.

Преподавателями курса являются журналисты российских СМИ:

МИА;

«Россия сегодня»;

RNS;

ТАСС;

«Известия»;

«Ведомости»;

СМИ2;

Rusbase.

А также представители известных IT-компаний:

Акронис-Инфозащита;

Ru-Center;

TrueConf;

Р7-Офис;

Naumen;

Отправить заявку на обучение можно на сайте проекта цифроваяжурналистика.рф. Прием заявок до 12 мая.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash