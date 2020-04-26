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АНО «Цифровые платформы» запускает проект для поддержки журналистов в сфере IT
Новости
Юлиана Трегуб
Образовательный проект «Цифровая журналистика» будет интересен журналистам в сфере: технологии, бизнес, влияние цифровой трансформации на общество и современные угрозы. Обучение будет проходить онлайн.
АНО «Цифровые платформы» запускает проект для поддержки журналистов в сфере ITЮлиана Трегуб
Профессиональные журналисты и редакторы будут давать участникам проекта домашние задания, обсуждать и разбирать их в режиме реального времени.
Преподавателями курса являются журналисты российских СМИ:
- МИА;
- «Россия сегодня»;
- RNS;
- ТАСС;
- «Известия»;
- «Ведомости»;
- СМИ2;
- Rusbase.
А также представители известных IT-компаний:
- Акронис-Инфозащита;
- Ru-Center;
- TrueConf;
- Р7-Офис;
- Naumen;
Отправить заявку на обучение можно на сайте проекта цифроваяжурналистика.рф. Прием заявок до 12 мая.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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