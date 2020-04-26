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АНО «Цифровые платформы» запускает проект для поддержки журналистов в сфере IT

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

Образовательный проект «Цифровая журналистика» будет интересен журналистам в сфере: технологии, бизнес, влияние цифровой трансформации на общество и современные угрозы. Обучение будет проходить онлайн.

АНО «Цифровые платформы» запускает проект для поддержки журналистов в сфере IT

Профессиональные журналисты и редакторы будут давать участникам проекта домашние задания, обсуждать и разбирать их в режиме реального времени.


Преподавателями курса являются журналисты российских СМИ:


  • МИА;
  • «Россия сегодня»;
  • RNS; 
  • ТАСС; 
  • «Известия»; 
  • «Ведомости»; 
  • СМИ2;
  • Rusbase.

А также представители известных IT-компаний:

  • Акронис-Инфозащита;
  • Ru-Center;
  • TrueConf;
  • Р7-Офис;
  • Naumen;

Отправить заявку на обучение можно на сайте проекта цифроваяжурналистика.рф.  Прием заявок  до 12 мая. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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