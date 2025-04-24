Крупнейшая российская киносеть сдаст часть своих площадей фитнес-клубам Spirit

Крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» собирается часть своих помещений в аренду фитнес-клубам Spirit. Об этом рассказал в интервью РБК гендиректор киносети Алексей Васясин.

Сделка будет заключена в ближайшее время и коснется нескольких кинотеатров в разных городах, включая Новосибирск, объяснил Васянин. По его словам, задача не в том, чтобы просто заманить посетителя из спортзала в кинотеатр, а в генерировании общего потока клиентов в единую локацию.

«Мы хотим, чтобы у человека была последовательная логика: сегодня он пошел в кино, завтра он пошел потренировался, вечером заглянул в ресторан и так далее», — рассказал Васянин. Сеть сейчас пытается развивать не просто кинотеатры, а «экосистемы», добавил он. Например, компания планирует использовать совместные маркетинговые программы с арендаторами.

В мае 2024 года Васянин также рассказывал, что сеть займется ресторанным бизнесом. Сейчас киносеть купила ресторанную франшизу «Остерия Марио» для двух своих кинотеатров. Компания также начала открывать книжные бутики, где продаются книги, связанные киноновинками.

Арендодатели сейчас все чаще перепрофилируют помещения под фитнес и детские зоны, говорит Васянин. Переговоры об условиях аренды ведутся все сложнее на фоне давления со стороны банков, добавил он.

На такие меры компания идет вынуждено — посещаемость кинотеатров падает. В начале 2025 года российские кинотеатры показали худшие результаты посещаемости за последние три года — билеты приобрели 39,3 млн зрителей, приводил РБК данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Спрос снизился из-за отсутствия громких премьер, слабой маркетинговой активности киностудий и роста цен.

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