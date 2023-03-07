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Режиссер картины о Стиве Джобсе снимет документальный фильм про Илона Маска

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американский режиссер-документалист Алекс Гибни решил снять фильм про миллиардера Илона Маска, пишет The Verge.

Режиссер картины о Стиве Джобсе снимет документальный фильм про Илона Маска

Алекс Гибни является автором картины «Стив Джобс: Человек в машине» и работы «Enron. Самые смышленые парни в этой комнате» об одном из крупнейших скандалов в деловом мире США. В 2008 году кинематографист был удостоен премии «Оскар» за фильм «Такси на темную сторону».

Как отметил продюсер Чжан Синь, будущая работа Гибни станет «строгим портретом» богатейшего и одного из самых успешных людей на планете.

Сейчас проект имеет рабочее название «Маск». Известно также, что режиссер намерен детально исследовать личность миллиардера. Пока неясно, на чем кинематографисты сделают акцент, на личной жизни бизнесмена или на истории успеха и неудач связанных с ним компаний. По словам Гибни, он уже успел немного поработать над проектом.

Это будет не первый полнометражный фильм об Илоне Маске, в 2018 году он стал главным героем работы Elon Musk: The Real Life Iron Man.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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