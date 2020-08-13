Российские кинотеатры заявили об отсутствии обещанной госпомощи

Представитель Объединенной сети кинотеатров, включающей бренды «Синема Парк», «Формула Кино» и «Кино Окко», рассказал, что крупные кинотеатры страны не получили реальной финансовой помощи от государства. Об этом сообщает РБК.

«Несмотря на обещанные от государства помощь и внесение киноиндустрии в список отраслей, пострадавших от пандемии, реальной помощи этот бизнес пока не получил», — сообщает гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин.

Он выступил после того, как Минфин отверг предложение выделить сетям и независимым кинотеатрам 13,5 млрд рублей на беспроцентные займы сроком на один год. Меру рекомендовал советник президента России по культуре Владимир Толстой.

В Министерстве финансов считают, что поддержка должна быть обеспечена в рамках уже принятых правительством мер для помощи пострадавшим отраслям экономики. Васясин отмечает, что ни одна из крупных киносетей не получила содействия от властей для реализации указанных мер.

Он также сообщает, что результат первых двух недель работы кинотеатров после карантина не радует. По сравнению с прошлым годом падение сборов составило 80–90%. По словам Васясина, это связано с отсутствием крупных релизов и низкой осведомленностью публики о том, что кинотеатры открылись для посещения.

По оценкам экспертов, кинотеатры за время пандемии потеряли около 50 млрд рублей, сообщает РБК. В августе 2020 года поток зрителей в кино снизился в 17–25 раз по сравнению с прошлым годом.

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