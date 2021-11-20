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Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по числу зрителей

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в официальных письмах к заместителю председателя правительства по социальной политике Татьяне Голиковой и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ограничение по заполняемости кинозалов.

Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по числу зрителей

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу АВК Олега Березина. По данным источника, адресаты письмо получили и скоро его рассмотрят.

В письмах отмечается, что ограничение по заполняемости является излишней мерой, поскольку в большинстве регионов РФ на сеансы могут пройти лишь посетители с QR-кодами. После введения системы QR-кодов в кинотеатрах посещаемость упала в четыре-пять раз, отмечает Березин.

На данный момент в большинстве регионов кинотеатры могут продавать не более 50% билетов на каждый сеанс.

Глава АВК отмечает, что снятие антиковидных ограничений позволит «снять негативную риторику вокруг кинотеатров» и поможет в их продвижении. 

«Если наше предложение не будет услышано, я бы предложил кинотеатрам прекратить проверку QR-кодов вообще, у нас и так нет полномочий на их проверку, пусть этим занимаются уполномоченные органы», — заявил Олег Березин.

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Фото: Unsplash

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