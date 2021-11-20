Владельцы кинотеатров попросили снять ограничения по числу зрителей

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась в официальных письмах к заместителю председателя правительства по социальной политике Татьяне Голиковой и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой отменить ограничение по заполняемости кинозалов.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу АВК Олега Березина. По данным источника, адресаты письмо получили и скоро его рассмотрят.
В письмах отмечается, что ограничение по заполняемости является излишней мерой, поскольку в большинстве регионов РФ на сеансы могут пройти лишь посетители с QR-кодами. После введения системы QR-кодов в кинотеатрах посещаемость упала в четыре-пять раз, отмечает Березин.
На данный момент в большинстве регионов кинотеатры могут продавать не более 50% билетов на каждый сеанс.
Глава АВК отмечает, что снятие антиковидных ограничений позволит «снять негативную риторику вокруг кинотеатров» и поможет в их продвижении.
«Если наше предложение не будет услышано, я бы предложил кинотеатрам прекратить проверку QR-кодов вообще, у нас и так нет полномочий на их проверку, пусть этим занимаются уполномоченные органы», — заявил Олег Березин.
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