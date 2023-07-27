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Эксперты назвали самые популярные онлайн-кинотеатры и любимые жанры россиян

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Кинопоиск» и «иви» стали самыми популярными онлайн-кинотеатрами среди россиян, такие результаты показало исследование сервиса «Кукушка».

Эксперты назвали самые популярные онлайн-кинотеатры и любимые жанры россиян

Эксперты компании проанализировали популярность 20 платных и 18 бесплатных сервисов для просмотра фильмов и сериалов. В опросе участвовали три возрастные группы в 10 городах-миллионниках. «Кукушка» опросила 3 тыс. игроков мобильных игр.

В большинстве городов лидерами среди платных платформ стали «Кинопоиск» и «иви». Однако в Нижнем Новгороде эти сервисы обогнал KION, а в Мурманске самым популярным оказался онлайн-кинотеатр Wink.

 

Из бесплатных сервисов большинство опрошенных назвали Lostfilm. Но в Мурманске, Казани и Омске кинолюбители смотрят контент на Zona.

Чьи фильмы и сериалы смотрят россияне

Также эксперты «Кукушки» выяснили, что российские зрители предпочитают российские сериалы зарубежным. На втором месте — американские, на третьем — европейские и турецкие.

Что российские зрители едят во время просмотра

Больше половины респондентов рассказали, что просмотр фильмов или сериалов зачастую совмещают с приемом пищи. Более 30% опрошенных заявили, что выбирают домашнюю кухню. На втором месте — суши, на третьем — пицца.

Любимые жанры россиян

Исследователи проанализировали не только площадки, где россияне привыкли смотреть фильмы, но и их любимые жанры. Для этого эксперты сравнили предпочтения петербуржцев и мурманчан. В обоих городах первое место заняли комедии. На втором месте в Санкт-Петербурге — детективы, а в Мурманске — триллеры. Последние позиции в обоих городах заняли вестерны и аниме.

Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock

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