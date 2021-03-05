Организаторы форума «СНГ — 30 лет» откроют онлайн-выставку компаний в формате маркетплейса

11—12 марта пройдет международный экономический форум «СНГ — 30 лет». В рамках мероприятия организаторы запустят постоянную онлайн-выставку «СНГ Экспо», на которой соберут компании из разных стран Содружества.

Выставка представляет собой маркетплейс карточек с информацией о компаниях и контактами представителей, с которыми можно договориться о сотрудничестве. Также во время мероприятий форума участники смогут пообщаться с потенциальными заказчиками и партнерами в онлайн-переговорных.

Так, в рамках выставки «СНГ Экспо» будут организованы встречи на площадке B2B-Matching — это формат общения представителей бизнеса, который позволит участникам оперативно и без рекламных издержек приобрести надежных партнеров как в странах СНГ, так и за ее пределами среди государств, членов проекта «СНГ Плюс». Максим Черешнев, председатель Совета по развитию внешней торговли

Организаторы: ассоциация «Деловой Центр экономического развития СНГ» и АНО «Совет по развитию внешней торговли».

Чтобы стать экспонентом, компании нужно оплатить участие и заполнить анкету. Подробности можно узнать на сайте «СНГ Экспо».

Фото на обложке: Anikin Denis / Shutterstock