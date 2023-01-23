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Хедж-фонд Citadel установил абсолютный рекорд на инвестиционном рынке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Американский хедж-фонд Citadel поставил абсолютный рекорд рынка и стал самым прибыльным в истории индустрии. По итогам 2022 года фонд вернул инвесторам $16 млрд, хотя совокупно мировые хедж-фонды получили убыток в $208 млрд.

Хедж-фонд Citadel установил абсолютный рекорд на инвестиционном рынке

О значительном достижении в истории работы хедж-фондов сообщает Financial Times. Citadel под управлением его основателя Кенна Гриффина по итогам 2022 года вернул клиентам $16 млрд, что стало абсолютным рекордом индустрии.

В успехе Citadel большую роль сыграли государственные облигации, предположила газета, однако структура активов, которые принесли максимальную прибыль, не раскрывается. 

Фонд Citadel с результатом $16 млрд побил рекорд инвестора Джона Полсона, который в 2007 году поставил на крах ипотечного «пузыря» и заработал $15 млрд за год.

По итогам 2022 года 20 самых эффективных мировых хедж-фондов принесли своим клиентам совокупную прибыль в размере $22,4 млрд. В целом же индустрия закончила год с убытком в $208 млрд – «минус» не входящих в топ-20 фондов составил в среднем 8,2%.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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