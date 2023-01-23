Хедж-фонд Citadel установил абсолютный рекорд на инвестиционном рынке

Американский хедж-фонд Citadel поставил абсолютный рекорд рынка и стал самым прибыльным в истории индустрии. По итогам 2022 года фонд вернул инвесторам $16 млрд, хотя совокупно мировые хедж-фонды получили убыток в $208 млрд.
О значительном достижении в истории работы хедж-фондов сообщает Financial Times. Citadel под управлением его основателя Кенна Гриффина по итогам 2022 года вернул клиентам $16 млрд, что стало абсолютным рекордом индустрии.
В успехе Citadel большую роль сыграли государственные облигации, предположила газета, однако структура активов, которые принесли максимальную прибыль, не раскрывается.
Фонд Citadel с результатом $16 млрд побил рекорд инвестора Джона Полсона, который в 2007 году поставил на крах ипотечного «пузыря» и заработал $15 млрд за год.
По итогам 2022 года 20 самых эффективных мировых хедж-фондов принесли своим клиентам совокупную прибыль в размере $22,4 млрд. В целом же индустрия закончила год с убытком в $208 млрд – «минус» не входящих в топ-20 фондов составил в среднем 8,2%.
Фото на обложке: T. Schneider /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
- 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
- 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
- 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
- 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023