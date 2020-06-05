Сбербанк назвал города России с быстрорастущим уровнем потребления

В топ-5 восстановившихся после пандемии городов вошли Кемерово, Пермь, Майкоп, Оренбург и Омск. Россия постепенно возвращается к обычному потреблению. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк проанализировал скорость восстановления экономики городов России с помощью индекса потребительской активности (ИПА). Индикатор оценивает разнообразие продаж. За основу берутся данные о количестве торговых точек и разнообразии покупок населения.

Кемерово стал первым городом, где уровень потребления уже вернулся к уровню 2019 года. Отмечается, что в Кемеровской области объемы трат показывали наименьшее падение за весь период карантина.

Также в топ-5 вошли Пермь, где ИПА на 4,1 пункта ниже, чем в прошлом году; Майкоп и Оренбург (–4,7 пункта), а также Омск (–4,8 пункта).

Общий показатель потребительской активности по России растет. Это значит, что бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства.

Индекс делит активность покупателей на три категории:

высокая (ИПА от 80 до 100 пунктов);

средняя (ИПА от 40 до 80 пунктов);

низкая (ИПА от 0 до 40 пунктов).

В мае значение индекса по России составило 57,9 пунктов.

Фото: Eak sikgun / Shutterstock