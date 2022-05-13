Турция увеличила до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства

Правительство Турции 13 мая опубликовало в Official Gazette постановление об изменениях в некоторых документах. В их число вошел закон о повышении инвестиционного порога для оформления гражданства Турции за покупку недвижимости.
В Russia Sotheby's International Realty рассказали RB.RU, что нужно сделать, чтобы оформить гражданство по старым ценам, а также поделились прогнозами о перспективах турецкого рынка недвижимости.
Турецкое гражданство с 13 июня можно будет получить при покупке недвижимости на сумму не менее $400 тыс. Ранее для этого нужно было приобрести имущество стоимостью $250 тыс. Этот закон действовал с февраля 2010 года.
До 12 июня можно оформить гражданство по предыдущим условиям. Для этого нужно полностью оплатить объект, успеть оформить свидетельство о праве собственности до указанного срока (тапу), сказала эксперт агентства Russia Sotheby's International Realty Елена Заплаткина.
По данным агентства, цены на недвижимость в Турции будут активно расти в течение года. По словам Заплаткиной, теперь многие девелоперы будут «подгонять» стоимость объектов под паспортную программу, повышая цены.
В Russia Sotheby's International Realty считают, что через год-два купленная сейчас недвижимость вырстет в цене как минимум на 15% в валюте. Понижение спроса на гражданство, несмотря на увеличение стоимости, в агентстве не ожидают. «Это одна из немногих до сих пор действующих для россиян программ гражданства за инвестиции, так что интерес останется на стабильно высоком уровне», — заключила специалист.
По данным Института статистики Турции, спрос россиян на турецкое жилье вырос в прошлом году на 75%. В 2021 году они купили в этой стране почти 5,4 тыс. квартир и домов. Турция также остается самым популярным туристическим направлением для россиян.
Фото на обложке: Mazur Travel /
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