Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продажи нежилой недвижимости в Москве превысили трехлетние показатели

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2021 году Москва заключила 1755 договоров купли-продажи нежилых объектов. Показатели превышают общее количество сделок за последние три года.

Продажи нежилой недвижимости в Москве превысили трехлетние показатели

В прошлом году 807 сделок заключили с физическими лицами, с индивидуальные предприниматели — 669 договоров, с юридическими лицами — 279, говорится на сайте столичной администрации.

В 2021 году покупатели чаще интересовались машино-местами, по ним заключили 1125 договоров на сумму более чем 500 млн рублей.

Затем идут нежилые помещения — 622 договора на 7,7 млрд рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними — восемь договоров на 350 миллионов рублей. 

Больше всего недвижимости куплено на юго-западе, востоке и юге столицы — 775, 229 и 138 единиц соответственно.

Рост продаж столичной недвижимости в администрации связывают с несколькими факторами: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в онлайн, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Telsek / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Московская биржа запустила торги фьючерсом на индекс недвижимости
  2. 2 Face Pay планируют запустить в наземном транспорте Москвы
  3. 3 Почти половина россиян относятся негативно к проверке QR-кодов в ТЦ — опрос
  4. 4 Количество миллионеров в Москве выросло на 19% в 2017 году
  5. 5 Семь тезисов о том, почему 30-е место у Москвы в Глобальном инновационном индексе — это круто

ВОЗМОЖНОСТИ

01 февраля 2022

«Проектный руководитель — 2022»

01 февраля 2022

Пилотирование Proptech-стартапов

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ