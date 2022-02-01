Продажи нежилой недвижимости в Москве превысили трехлетние показатели

В 2021 году Москва заключила 1755 договоров купли-продажи нежилых объектов. Показатели превышают общее количество сделок за последние три года.

В прошлом году 807 сделок заключили с физическими лицами, с индивидуальные предприниматели — 669 договоров, с юридическими лицами — 279, говорится на сайте столичной администрации.

В 2021 году покупатели чаще интересовались машино-местами, по ним заключили 1125 договоров на сумму более чем 500 млн рублей.

Затем идут нежилые помещения — 622 договора на 7,7 млрд рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними — восемь договоров на 350 миллионов рублей.

Больше всего недвижимости куплено на юго-западе, востоке и юге столицы — 775, 229 и 138 единиц соответственно.

Рост продаж столичной недвижимости в администрации связывают с несколькими факторами: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в онлайн, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.

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