Для Москвы создают карту CityTech-решений

Платформа ICT.Moscow принимает заявки от разработчиков для создания карты CityTech-решений для Москвы. На нее будут нанесены полезные для жителей столицы сервисы в самых различных отраслях — от финансов до туризма.

Как отмечают ICT.Moscow, на карте будут представлены CityTech-решения, улучшающие жизнь жителей столицы в сфере городской и транспортной мобильности, онлайн-образовании и медицине.

Подать заявку можно на сайте до 30 июня.

ICT.Moscow ищет разработчиков IT-решений в следующих категориях:

финансовые сервисы;

сервисы городской и транспортной мобильности;

сервисы онлайн-образования;

медицинские сервисы;

платформы для дистанционной продажи и покупки услуг/товаров;

и другие.

Чтобы попасть на карту, компания должна иметь офис или представительство в Москве. Сам запуск карты запланирован на июль.

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Фото: М. Денисова/Mos.ru