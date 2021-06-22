Для Москвы создают карту CityTech-решений

Платформа ICT.Moscow принимает заявки от разработчиков для создания карты CityTech-решений для Москвы. На нее будут нанесены полезные для жителей столицы сервисы в самых различных отраслях — от финансов до туризма.
Как отмечают ICT.Moscow, на карте будут представлены CityTech-решения, улучшающие жизнь жителей столицы в сфере городской и транспортной мобильности, онлайн-образовании и медицине.
Подать заявку можно на сайте до 30 июня.
ICT.Moscow ищет разработчиков IT-решений в следующих категориях:
- финансовые сервисы;
- сервисы городской и транспортной мобильности;
- сервисы онлайн-образования;
- медицинские сервисы;
- платформы для дистанционной продажи и покупки услуг/товаров;
- и другие.
Чтобы попасть на карту, компания должна иметь офис или представительство в Москве. Сам запуск карты запланирован на июль.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: М. Денисова/Mos.ru
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Подсели на игры: подсчитаны ежемесячные траты геймера в России
- 2 В России разрабатывают программу по вживлению в мозг микрочипов
- 3 МТС запустила акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта
- 4 «КРОК» проведет онлайн-митап по ИТ-решениям для ритейла
- 5 Система распознавания эмоций измерит уровень счастья в китайских офисах