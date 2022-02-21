Каршеринг «Ситидрайв» приобрел сервис выездной автозаправки Proil

Совместная компания VK и «Сбербанка» — «О2О Холдинг» — 16 февраля приобрела 100% управляющего сервиса Proil ООО «Пройл Бизнес». Покупатели могли заинтересоваться, по мнению учаcтников рынка, бензовозами проекта.
Компанию купили преимущественно для обслуживания «Ситидрайва», сумму сделки стороны не раскрыли. Сооснователь YouDrive Борис Голиков считает, что сделка могла обойтись совместному предприятию примерно в 50 млн рублей, передает «Коммерсантъ».
Proil предоставлял услуги по выездной заправке автомобилей для частных и корпоративных клиентов.Сервис прекратил работу в середние 2020 года. Юрлицо утверждено в 2017 гду, в равных долях оно принадлежало Леону Кухилаве и Дмитрию Главацкому.
Подобный сервис может повысить маржинальность бизнеса и снизить зависимость от сторонних поставщиков услуги, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Например, услугу можно добавить в приложение «Ситимобила», чтобы им могли воспользоваться и другие автовладельцы.
В 2021 году оборот рынка каршеринга составил 41 млрд рублей, что больше на 82% год к году, говорится в исследовании «ТИАР-Центра» и Российской ассоциации электронных коммуникаций. По данным аналитиков, в прошлом году лидирующие позиции на рынке занимали «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», BelkaCar, которые вышли на положительный показатель EBITDA.
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