Каршеринг «Ситидрайв» приобрел сервис выездной автозаправки Proil

Компанию купили преимущественно для обслуживания «Ситидрайва», сумму сделки стороны не раскрыли. Сооснователь YouDrive Борис Голиков считает, что сделка могла обойтись совместному предприятию примерно в 50 млн рублей, передает «Коммерсантъ».

Proil предоставлял услуги по выездной заправке автомобилей для частных и корпоративных клиентов.Сервис прекратил работу в середние 2020 года. Юрлицо утверждено в 2017 гду, в равных долях оно принадлежало Леону Кухилаве и Дмитрию Главацкому.

Подобный сервис может повысить маржинальность бизнеса и снизить зависимость от сторонних поставщиков услуги, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. Например, услугу можно добавить в приложение «Ситимобила», чтобы им могли воспользоваться и другие автовладельцы.

В 2021 году оборот рынка каршеринга составил 41 млрд рублей, что больше на 82% год к году, говорится в исследовании «ТИАР-Центра» и Российской ассоциации электронных коммуникаций. По данным аналитиков, в прошлом году лидирующие позиции на рынке занимали «Делимобиль», «Яндекс.Драйв», BelkaCar, которые вышли на положительный показатель EBITDA.

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