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«Ситидрайв» запустил корпоративный доступ к каршерингу

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Ситидрайв» запустил корпоративный доступ к каршерингу в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Бизнес сможет арендовать для сотрудников любой автомобиль из парка сервиса. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе «Ситидрайва».

«Ситидрайв» запустил корпоративный доступ к каршерингу

Сотрудникам будет доступна аренда по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам от 2 часов до 7 дней. К аккаунту можно будет подключить любое количество служащих компании.

Поездки можно оплачивать как с корпоративного счета, так и с собственной карты — переключить способ оплаты можно одним движением прямо в приложении.

В личном кабинете можно будет отслеживать баланс, устанавливать лимиты для сотрудников и просматривать детализацию активных и завершенных поездок. 

Фото на обложке: «Ситидрайв»

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