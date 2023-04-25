«Ситидрайв» запустил корпоративный доступ к каршерингу в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Бизнес сможет арендовать для сотрудников любой автомобиль из парка сервиса. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе «Ситидрайва».

Сотрудникам будет доступна аренда по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам от 2 часов до 7 дней. К аккаунту можно будет подключить любое количество служащих компании.

Поездки можно оплачивать как с корпоративного счета, так и с собственной карты — переключить способ оплаты можно одним движением прямо в приложении.

В личном кабинете можно будет отслеживать баланс, устанавливать лимиты для сотрудников и просматривать детализацию активных и завершенных поездок.

Фото на обложке: «Ситидрайв»