Законопроект о деятельности классифайдов прошел первое чтение в Госдуме

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о деятельности классифайдов. Согласно документу, сервисы объявлений с большой аудиторией должны будут установить единый измеритель аудитории и разместить форму для взаимодействия с Роскомнадзором, а в капиталах компаний иностранцы не смогут владеть долей более 20%.
О прохождении законопроектом первого чтения в Госдуме сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Среди прочего законопроект установит размер доли, которую иностранцы могут иметь в компаниях, владеющих сервисами объявлений с аудиторией свыше 10 млн человек. Эта доля не должна будет превышать 20%, уточнили «РИА Новости».
Также документ подразумевает введение новых требований к классифайдам, в частности их обязанность установить единый измеритель аудитории и разместить форму для взаимодействия с Роскомнадзором.
Противником законопроекта является попадающая под его требования «Авито». Ей владеет нидерландская компания Prosus, которая с мая ищет покупателя на свою долю в сервисе. Сообщалось, что активами заинтересовалась VK. Депутат Госдумы Антон Горелкин подчеркнул, что сделка «Авито» с VK была бы «оптимальным решением». В «Авито» считают законопроект введет излишнее и размытое регулирование.
Фото на обложке: Primakov /
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